Приднестровье подаст иски к Молдове за агрессию

29.05.2019, Москва, Елена Острякова

В Тирасполе не исключают возможность исков к Молдове по компенсации ущерба от агрессии против народа Приднестровья в 1992 году.

Об этом заявил президент ПМР Вадим Красносельский, которого цитирует президентский сайт.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Сколько бы времени ни прошло, преступник, убивший человека, должен просыпаться в холодном поту с мыслью о том, что за ним придут и он ответит за свои деяния. Наша сегодняшняя задача – не утратить память. После войны прошло без малого три десятилетия. Выросло новое поколение. Надо напоминать о событиях, связанных со становлением приднестровской государственности. Нужно создавать информационное поле вокруг нашего прошлого, настоящего и будущего. Не столько важна площадка, сколько то, какая информация и каким образом будет на ней представлена», – заявил президент ПМР.

Он считает, что о событиях 27-летней давности нужно напомнить всем участникам современного переговорного процесса по приднестровскому урегулированию.

«Тех, кто был послан на убой, надо отделять от группы Илашку, от расстреливавших мирных жителей в Дубоссарах или от тех полицейских, кто стрелял в безоружных людей 1 апреля 1992 года в Бендерах. Те, кто расстрелял Николая Остапенко, были удостоены государственных наград Молдовы. Их заочно избрали в парламенты Молдовы и Румынии. Произошла оценка «подвига» террористических групп. Здесь нам друг друга не понять. У нас разные герои. У них – те, кто совершал преступления. У нас – их жертвы», – сказал Красносельский.

Он также напомнил, что во время встреч со своим молдавским коллегой Игорем Додоном в качестве одного из шагов по нормализации молдово-приднестровских отношений попросил того дать политическую и правовую оценку действий властей Молдовы 1992 года. Ответа до сих пор нет, сказал глава государства.

Илие Илашку – депутат парламента Молдовы (1994—2000 годы) и сенатор Румынии (2000—2008 годы). В период Приднестровского конфликта командовал специальной диверсионной группой «Бужор», которая расстреляла из огнестрельного оружия служебный автомобиль, в котором находился депутат Верховного Совета ПМР, командующий Южным фронтом обороны Приднестровья Николай Остапенко.