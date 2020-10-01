Приднестровье подыграло Додону, но может спровоцировать молдавский майдан

01.10.2020, Москва, Елена Острякова

Оперативный штаб ПМР по противодействию эпидемии коронавируса принял решение разрешить гражданам республики с молдавскими пропусками свободно выезжать в Молдову 1 ноября – в день президентских выборов.

Об этом сообщает телеканал «Первый Приднестровский», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Решение принято «на основании обращений граждан».

«Приднестровье попросило официальный Кишинев открыть избирательные участки вблизи нашей границы и обеспечить все карантинные меры безопасности», – говорится в сообщении.

Ранее власти непризнанной республики, согласно рекомендациям ООН и ВОЗ, запретили выезд на территорию Молдовы, которая находится к «красной зоне» – с точки зрения эпидемиологической ситуации до Нового года.

В Приднестровье проживает порядка 200 тыс обладателей молдавских паспортов, однако в молдавских выборах обычно принимает участие менее 40 тыс приднестровцев и то с учетом организованного подвоза на участки. Их на предстоящих выборах будет 42. На участие соседей в голосовании открыто выражал надежду молдавский президент Игорь Додон.

Зато его главная конкурентка Майя Санду уже несколько месяцев бьется в истерике, предрекая масштабные фальсификации с помощью приднестровских голосов. Якобы на эти цели уже выделено 2 млн евро.

Кроме приднестровцев, по мысли Санду, выборы будут фальсифицировать молдаване, проживающие в России. Она отчаянно борется если не за отказ в открытии участков в РФ, то за максимальное сокращение их числа.

Изначально ЦИК Молдовы предлагал открыть 202 участка в 36 странах мира. Большинство участков будет открыто в Италии – 45, России – 38. После долгих споров число зарубежных участков сократили до 139. В России их будет 17.

Успокоит ли это донну Санду? Маловероятно. Не за голоса она бьется. На прошлых президентских выборах за рубежом проголосовали 150 тыс молдаван, из них 130 тыс за Майю, но это не помогло ей выиграть.

Задача оппозиционерки – создать нервозную обстановку ожидания фальсификаций. В этом Санду помогают чуткие западные партнеры.

9 стран Евросоюза уже выступили с совместным заявлением, потребовав, чтобы волеизъявление в Молдове “прошло в доверительной, инклюзивной и транспарентной манере в соответствии с международными стандартами, это основополагающий тест на соблюдение ценностей, которые заложены в базис наших отношений” с Кишиневом.