Приднестровье поможет Украине и пустит к себе таможню Молдовы

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Вполне вероятно, что украинская сельхозпродукция будет идти транзитом через Приднестровье.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Коммерсант».

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«В 2022 году — после ввода российских войск на Украину — непризнанная республика оказалась в крайне сложной и неприятной для себя ситуации. Киев стал смотреть на Приднестровье, где повсюду вывешены российские флаги и дислоцированы военные РФ, как на враждебную территорию. С украинской стороны был оперативно закрыт приднестровский участок границы с Молдавией. Украинские военные тогда даже подорвали железнодорожный мост на границе. Относительно недавно ситуация изменилась. Киев, Кишинев и Тирасполь договорились о функционировании железнодорожного коридора через Приднестровье. Вопрос был положительно решен по запросу Украины — для транспортировки зерна. Товарные поезда по приднестровскому маршруту еще не пошли», – отмечается в пукбликации.

Собеседник издания, принимавший участие в переговорах о новом региональном зерновом коридоре, на условиях анонимности назвал его «очень запасным вариантом».

По его словам, все согласовано, но заработает коридор лишь в том случае, если вывоз зерна по другим маршрутам станет проблематичным.

Бывший вице-премьер Молдовы Александр Фленкя говорит, что договоренность выгодна по ряду причин. Во-первых, считает он, в случае запуска маршрута это усилит загрузку железных дорог Молдовы и позволит получать дополнительные доходы от транзита грузов по молдавской территории. Кроме того, власти Молдовы вместе с украинскими будут осуществлять таможенный контроль на приднестровском сегменте границы с Украиной.

«Ключевой вопрос для Кишинева — возможность наконец запустить настоящий таможенный контроль, хоть и на одном пункте пропуска. Это важно экономически и политически. Политически — это необратимый шаг постепенного восстановления Кишиневом контроля границы», — сказал Фленкя.

Он добавил, что Приднестровью это тоже будет выгодно.

«Для Тирасполя важно иметь политическое значение в отношениях с Киевом, который после начала российской агрессии полностью игнорировал Приднестровье. И вот появился повод для общения. В Тирасполе им пренебречь не могут: у них кровная заинтересованность в диалоге с Киевом, чтобы попытаться восстановить легальные и не совсем легальные торговые схемы», – заявил Фленкя.