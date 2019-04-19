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19.04.2019, Москва, Елена Острякова
 
Одесса, Приднестровье, Россия, Сюжет дня
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Приднестровье потребовало от Запада не использовать термины фашистских оккупантов

Президент Приднестровья Вадим Красносельский раскритиковал Запад за использование в отношении республика термина  «Транснистрия», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Термин «Транснистрия» в отношении Приднестровья придуман молдавской стороной. Но изначально он появился во время Второй мировой войны, определяя оккупированную румынами зону левого берега Днестра. В нее входило Приднестровье и часть Малороссии. Лично для меня как для человека, который уважает свою историю, свой народ, термин «Транснистрия» – синоним слову «Холокост». Иностранцам надо привыкать произносить его истинное название Приднестровья», – сказал Красносельский.

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Отметим, что местному населению действительно режет слух термин «Транснистрия», который изначально был введен румынскими властями на территории части оккупированных Винницкой, Одесской, Николаевской областей Украинской ССР и левобережной части Молдавской ССР во время Второй мировой войны.

В Приднестровье еще остаются живые свидетельства зверств румынских оккупантов в 1941-1944 годах.

Столицей этого образования оккупантами тогда была объявлена Одесса. Транснистрия была ликвидирована советскими войсками 20 марта 1944 года в ходе Днепровско-Карпатской стратегической наступательной операции.

На Западе же ссылаются на то, что «Транснистрия» удобно для обозначения этой территории, потому что есть языковые прецеденты – Трансиордания, например.

Кстати, со словом «полиция» в Приднестровье похожая история. Когда в России милиция стала полицией, в ПМР отказались переименовывать – свежи воспоминания о провокациях молдавской полиции в 1992 году.

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