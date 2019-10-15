Приднестровье потребовало срочного вмешательства Москвы в переговоры с Молдовой

15.10.2019, Москва, Елена Острякова

Молдова систематически не выполняет обязательства, под которыми подписывается на переговорах по приднестровскому урегулированию.

Для продвижения вперед нужны внешние гарантии.

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Об этом в интервью телеканалу ТСВ заявил министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Боюсь, что без внешних гарантий двигаться дальше очень сложно. Мы просто бегаем по кругу.

Об этом мы говорили с нашими российскими партнерами. Есть протокольное решение по гарантиям Москвы.

Пора переходить к гарантийному механизму. Не работает молдавская подпись», – констатировал Игнатьев.

Напомним, на прошлой неделе Молдова по сути сорвала в Братиславе переговоры по приднестровскому урегулированию в формате “5+2”.

Стороны отметили, что Приднестровье выполнило все взятые на себя обязательства, а Кишинев этого не сделал в указанные сроки.

Даже в абсолютно гуманитарных вопросах молдавская сторона была не готова договариваться.