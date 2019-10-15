15.10.2019, Москва, Елена Острякова
 
Молдова, Общество, Политика, Приднестровье, Россия, Скандал
Просмотров:

Приднестровье потребовало срочного вмешательства Москвы в переговоры с Молдовой

Молдова систематически не выполняет обязательства, под которыми подписывается на переговорах по приднестровскому урегулированию.

Для продвижения вперед нужны внешние гарантии.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Об этом в интервью телеканалу ТСВ заявил министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Боюсь, что без внешних гарантий двигаться дальше очень сложно. Мы просто бегаем по кругу.

Об этом мы говорили с нашими российскими партнерами. Есть протокольное решение по гарантиям Москвы.

Пора переходить к гарантийному механизму. Не работает молдавская подпись», – констатировал Игнатьев.

Напомним, на прошлой неделе Молдова по сути сорвала в Братиславе переговоры по приднестровскому урегулированию в формате “5+2”.

Стороны отметили, что Приднестровье выполнило все взятые на себя обязательства, а Кишинев этого не сделал в указанные сроки.

Даже в абсолютно гуманитарных вопросах молдавская сторона была не готова договариваться.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,











За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Октябрь 2019
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    «   
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031 

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть