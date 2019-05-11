Приднестровье пожаловалось в ОБСЕ на молдавско-украинскую блокаду

11.05.2019, Москва, Елена Острякова

Руководство Приднестровья пожаловалось в ОБСЕ на экономическую и транспортную блокаду республики, которую усилила Молдова после того, как договорилась с Киевом об открытии на украинской территории совместных пограничных постов, ограничивающих ввоз товаров в ПМР.

Об этом говорилось на встрече президента Приднестровья Вадима Красносельского со специальным представителем председателя ОБСЕ Франко Фраттини, который посетил непризнанную республику.

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«Нас волнует функционирование совместных украинско-молдавских постов на территории Украины – чтобы не принимались политические решения, которые усугубят наше экономическое положение в части экспорта-импорта», – сказал Красносельский.

Министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев заявил о недопустимости дальнейшего ухудшения ситуации с импортом грузов в Приднестровье. Совместный таможенно-пограничный пункт Молдовы и Украины Кучургане блокирует ввоз медицинских грузов в республику.

Приднестровская сторона выступила за сохранение исторически сложившегося порядка. Этот порядок, по мнению Тирасполя, должен быть отражен в соответствующей договоренности, что позволит бесперебойно снабжать население ПМР необходимыми медикаментами.

Игнатьев также призвал ускорить деблокирование доставки нефтепродуктов в Приднестровье через пограничный переход «Слободка-Колбасна».

Глава МИД ПМР напомнил, что срок действия протокольного решения «О принципах возобновления полноценного грузового железнодорожного сообщения через территорию Приднестровья» продлен лишь до 30 июня 2019 года.

В 2016 году Молдовой и Украиной было принято решение о блокировании импорта нефтепродуктов в Приднестровье через станции «Кучурган-экспорт» и «Слободка-экспорт». Позже импорт ГСМ был разблокирован только по южной ветке.

Напомним, что президент Молдовы Додон призвал Приднестровье забыть о независимости или воссоединении с Россией.

«У Молдовы будущего без Приднестровья нету. И у Приднестровья будущего нету. Когда кто-то говорит с левого берега, что «мы не были вместе…» – вы с украинцами были вместе, так что, вы в Украину хотите? Вам нужно выбрать, дорогие наши приднестровцы. Независимости не будет никогда. Статуса субъекта РФ не будет. Но объединение в рамках единого государства – федеративного – мы найдем форму. Давайте сядем, это обсудим», – сказал Додон.

Кроме того, Додон выступил в поддержку блокады ПМР, заявив об общем с прозападными партиями РМ видении решения проблемы Приднестровья.