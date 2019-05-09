Приднестровье празднует День Победы

09.05.2019, Тирасполь, Любовь Малая

В Приднестровье отметили День Победы – всеобщий и безоговорочный для местных жителей праздник, важность которого здесь никогда не подвергалась сомнению. Люди считают его днем славы и гордости за свой народ, проявивший невероятное мужество. Большинство приднестровцев уверено, что и спустя 74 года после окончания Великой Отечественной войны ее значение не становится меньше.

9 мая здесь, как в советские времена, звучат марши и песни военных лет, все от мала до велика выходят из дому и несут цветы к памятникам бойцам Великой Отечественной войны.

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Памятников и мемориалов в Приднестровье много – они есть практически в каждом населенном пункте, даже в самых крошечных селах. Монументы, памятные знаки посвящены бойцам, уходившим отсюда на войну (12 уроженцев приднестровских городов и сел стали Героями Советского Союза,17,5 тысяч погибли или пропали без вести, десятки тысяч сражались в составе 2-го и 3-го Украинских фронтов), и, конечно, воинам-освободителям. Люди памятники берегут, по мере возможности чинят и подкрашивают. И открывают новые.

Вот только несколько примеров за последние годы. Близ города Бендеры, на Суворовской горе, установлен монумент «Высота 150.0» в честь воинов, сражавшихся за город в августе 1944 года. В городе Слободзее открыли мемориальную доску жившему здесь Герою Советского Союза Федору Угначеву, который отличился в боях за Кюстринский плацдарм. Мемориальная доска Герою Советского Союза Сергею Болгарину, проявившему героизм при освобождении Белоруссии, установлена в его родном селе Коротное. Совсем недавно в селе Подойма Каменского района восстановили артиллерийский дот Рыбницкого укрепрайона – объект станет частью мемориального комплекса «Линия Сталина». У другого дота, в селе Красногорка Григориопольского района, гражданские активисты собираются построить мемориал воинской славы.

Край настрадался во время войны. Немецко-румынская оккупация длилась с августа 1941 года до весны 1944 года. А правобережные населенные пункты, в том числе город Бендеры, были освобождены еще позже – в конце лета 1944 года.

При румынах на территории между Днестром и Южным Бугом было создано «генерал-губернаторство Транснистрия», куда входили части оккупированных Одесской, Винницкой и Николаевской областей, а также левобережной части Молдавской ССР. В отношении местного населения оккупационные власти установили жестокий режим, создали тюрьмы и лагеря смерти. Проводилось массовое истребление евреев. Один из самых страшных эпизодов – «черный сентябрь» в Дубоссарах. Специальный отряд эсэсовцев занимался зачисткой Бессарабии, Приднестровья и юга Украины от евреев, сгоняя их для расправы в этот город. С 12 по 28 сентября 1941 года здесь было расстреляно около 18 тысяч человек. Казни проводили немецкая зондеркоманда, румынские военные, оккупационная администрация, жандармерия. Трагедию эту называют еще Дубоссарским Бабьим Яром.

История Великой Отечественной в приднестровских школах дается уже не так детально, как при СССР, однако основной информацией о войне молодежь владеет. Большинство школьников наверняка ответит на вопросы о ключевых событиях войны, расскажет о борьбе подпольщиков края, назовет основные стратегические наступательные операции – Уманско-Ботошанскую, Одесскую, Ясско-Кишиневскую военные кампании, которые привели к освобождению от фашистов.

В общем, Приднестровью 9 мая есть что праздновать. И празднуется эта дата действительно широко. С недавних пор в праздничных парадах в Тирасполе принимают участие военнослужащие дислоцирующейся в Приднестровье Оперативной группы российских войск, которых зрители обычно встречают стоя.

Около пяти лет назад Приднестровье с воодушевлением присоединилось к международной акции «Бессмертный полк». Каждый год под знамена Полка становятся все новые участники. В Тирасполе, столице республики, в этом году с портретами фронтовиков, тружеников тыла, узников концлагерей, прошли тысячи человек. Активисты нескольких местных молодежных организаций, выступив в роли волонтеров, помогали людям реставрировать и готовить к шествию портреты фронтовиков и тружеников тыла.

О Бессмертном полку надо сказать особо. В этом явлении, безусловно, есть великое, но есть и горькое. Великое – это новая волна памяти, которая на наших глазах прокатилась по всем семьям, всем поколениям. Люди не просто выходят на улицы с портретами участников войны. Многие из тех, кто раньше не придавал особого значения военному прошлому своих родственников, полезли на чердаки и антресоли, чтобы достать запылившиеся альбомы с фотографиями своих дедов, бабушек, отцов, дядей, отыскать медали и грамоты, показать все это детям и внукам.

Бессмертный полк подвиг многих на поиски информации о воевавших родственниках, о судьбе которых с войны ничего не было известно. Люди штурмуют сайты с базами данных о подвигах и наградах воинов Великой Отечественной. Перед праздником Победы традиционно возрастает поток обращений в Подольск, в Центральный архив Минобороны России, который аккуратно отвечает на все письма.

А горькое – это перегибы на местах, связанные с чрезмерной активностью чиновников. Любое благородное начинание, к которому прикасается излишне ретивый чиновник, может превратиться в глупость, к тому же еще и вредную. Сама суть акции «Бессмертный полк» извращается, когда на нее выводят по разнарядке военнослужащих, учащихся для массовки. Например, какой воспитательный момент несет эта патриотическая акция для школьника или курсанта, которого заставили встать в Полк с портретом чужого человека, найденным в интернете?

Как бы там ни было, Бессмертный полк в целом остается акцией по сохранению личной, семейной памяти о поколении победителей – такой, какой и задумали ее когда-то. Хочется надеяться, что так будет и впредь.