Приднестровье примет матчи Лиги чемпионов – в Молдове двойственная реакция

26.08.2021 18:07 (Мск), Москва, Елена Острякова

Приднестровский футбольный клуб «Шериф» пробился в групповой этап Лиги чемпионов, обыграв по сумме двух матчей загребское «Динамо» — 3:0 дома и 0:0 в Хорватии.

Официально команда представляет Молдову, и это первый подобный успех страны в европейском футболе. Поэтому в кишиневских барах ликовали так же искренне, как и в Тирасполе. Три матча Лиги Чемпионов пройдут в столице непризнанной республики.

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«Можно выдохнуть… Тираспольская команда «Шериф» достойнейшим образом, без единого поражения, дважды сыграв вничью и одержав шесть заслуженных побед, прошла отборочный турнир и впервые в своей истории вышла в групповой этап Лиги чемпионов. Ждем топовые европейские клубы в приднестровской столице. Рассчитываем на яркую футбольную осень», – написал в своем телеграм-канале президент Приднестровья Вадим Красносельский.

К поздравлениям поспешил присоединиться бывший президент Молдовы Игорь Додон.

«Впервые в истории нашей страны молдавский клуб будет играть среди 32 сильнейших команд Европы. Это историческое достижение за все 30 лет существования национального футбола. Кроме того, благодаря победам «Шерифа» в Молдову уже этой осенью приедут игроки самых титулованных клубов Старого континента», – написал Додон.

А вот представители новой молдавской прозападной власти отмалчиваются. Неудивительно, президент Майя Санду отказывается разговаривать с официальным Тирасполем и добивается вывода из Приднестровья российских миротворцев. А новый спикер молдавского парламента Игорь Гросу лично блокировал границу, не допуская жителей левого берега Днестра на выборы и называя их сепаратистами.

Стоимость состава «Шерифа» составляет 12 млн евро, при том что этот показатель у крупнейших команд Старого Света составляет 300-800 млн евро.

«Ух, как же я рад за «Шериф». Там офигенный, ровно такой, какой должен быть в небольшом городе, стадион. И кстати – там добросовестно работающая академия… Лига Чемпионов выстрадана этим клубом. А для города она просто счастье», – написал российский футбольный обозреватель Василий Уткин.