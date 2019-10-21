Приднестровье принуждает Молдову к здравому смыслу

21.10.2019, Москва, Елена Острякова

Еще один раунд переговоров по приднестровскому урегулированию в формате “5+2” может пройти в Братиславе до 6 ноября.

Об этом в эфире телеканала «Первый Приднестровский» заявил министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы считаем, что до проведения неформальной Баварской конференции, которая намечена на 6-8 ноября, нам необходимо провести серьезную работу в рамках челночной дипломатии посредников для того, чтобы обсудить конкретные проблемы. Я не исключаю, что мы увидим еще один раунд братиславского заседания перед Баварией или после Баварии», – сказал Игнатьев.

По его словам, в начале октября Молдова по сути сорвала в Братиславе переговоры в формате “5+2”. Стороны отметили, что Приднестровье выполнило все взятые на себя обязательства, а Кишинев этого не сделал в указанные сроки. Даже в абсолютно гуманитарных вопросах молдавская сторона была не готова договариваться.

«Мы всегда говорила с той Молдовой, которая, как правило отказывалась обсуждения проблем и создавала ограничения нашей деятельности во всех сферах. Это для нас нормальный режим работы, когда контр-партнер не готов к конструктивному диалогу. Приходится их политико-дипломатическими методами аккуратно принуждать к здравому смыслу», – сказал Игнатьев.