Приднестровье призывает ВОЗ утихомирить взбесившуюся Молдову

22.04.2020, Москва, Елена Острякова

МИД ПМР просит Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) направить в республику мониторинговую миссию, которая даст объективную и независимую оценку действий приднестровских специалистов по борьбе с коронавирусом.

Об этом сообщает телеканал «Первый Приднестровский», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Заявление МИД ПМР стало реакцией на обвинения властей Молдовы в «неверной тактике борьбы с вирусом».

«В подобного рода заявлениях нет ни слова правды. Они еще отличаются особым цинизмом, потому что это оскорбительные заявления, которые унижают достоинство и профессиональные компетенции наших врачей, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусом. Это очень недалекие, любительские рассуждения», – заявил министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев.

По его словам, в последнее время молдавская сторона регулярно политизирует тематику, связанную с коронавирусом.

«У нас такое ощущение, что Кишинев тем самым пытается подорвать переговорный процесс, отодвинуть в сторону актуальные вопросы повестки. Молдавская сторона призывает к проведению очередного этапа переговоров в формате «5+2». Никакого «5+2» быть не может. Это международный формат. Он четко регламентирован, не работает по хотелкам», – подчеркнул глава МИД ПМР.

Ранее вице-премьер Молдовы «по реинтеграции» Кристина Лесник заявила, что власти Приднестровья не хотят создавать совместную рабочую группу между врачами для борьбы с распространением COVID-19.

«И Кишинев, и я лично неоднократно предлагали возможность провести пунктуальную дискуссию в рамках рабочей группы между врачами. Это, к сожалению, было опровергнуто Тирасполем. Сегодня мы находимся в ситуации, когда у нас нет этой рабочей группы, и нет желания создавать ее. Это спекуляции о том, что в регионе все спокойно, мы считаем, что они преувеличивают», – заявила Лесник.