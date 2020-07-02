Приднестровье проголосовало за Путина и сильную Россию

02.07.2020, Тирасполь, София Русо

За поправки в Конституцию России высказалось 94% жителей Приднестровья, принявших участие в голосовании, 5,5% проголосовали против. Этот результат был предсказуем. Жители непризнанной республики, имеющие гражданство РФ (их больше 200 тысяч), традиционно ставят рекорды по поддержке российской власти.

Вспомним две последние избирательные кампании – думские и президентские выборы. На выборах в Госдуму 18 сентября 2016 года в Приднестровье работало 22 избирательных участка, на которых проголосовало 55 693 гражданина России. 83,2% принявших участие в выборах приднестровцев поддержало тогда партию «Единая Россия», тогда как в самой РФ «ЕР» по единому округу набрала 54,2% голосов избирателей.

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Интересно, что единороссы перед выборами 2016 года обкатали в Приднестровье процедуру праймериз за пределами страны: ранее граждане России, живущие за рубежом, в таких выборах не участвовали. Пробные праймериз были организованы в Единый день предварительного голосования «Единой России» в приднестровской столице с помощью РПП «Обновление» – местной партии-партнера.

На выборах президента России 18 марта 2018 года граждане РФ, проживающие в Приднестровье, продемонстрировали беспрецедентную явку – на 24 участка голосовать пришли 73 947 человек. Этот показатель перекрыл явку на российские президентские выборы 2012 года (тогда на территории республики проголосовало 50 368 человек). На территории Приднестровья не велась агитация ни за одного из кандидатов, при этом 96,4 % участников голосования отдали голоса действующему президенту Владимиру Путину (общероссийский результат составил 76,69%).

В этот раз, на голосовании по поправкам в Конституцию, высокую явку показать не получилось – помешала пандемия. Посольство России в Молдове открыло один на все Приднестровье избирательный участок – в Тирасполе. Работал, правда, еще участок на базе воинской части Оперативной группы российских войск, но там могли голосовать только военнослужащие и члены их семей.

Люди просили создать больше мест для голосования, приднестровские патриотические организации даже писали обращения в посольство, но там ответили, что в целях санитарно-эпидемиологической безопасности создано «ограниченное, по сравнению с предыдущими годами, количество избирательных участков». Власти Приднестровья предложили увеличить время для голосования, чтобы в условиях карантина избежать скопления избирателей, после чего было решено проводить голосование в течение трех дней: 29, 30 июня и 1 июля.

Процедура голосования была организована четко, с соблюдением всех санитарных требований (масочный режим, социальная дистанция, дезинфекция рук и территории), работали волонтеры, происшествий не было. Кстати, внешнеполитическое ведомство Молдовы призывало власти России воздержаться от открытия избирательных участков в Приднестровье, поскольку «там Кишинев не может обеспечить необходимую безопасность для проведения плебисцита».

Явка приднестровцев на голосование в этих условиях составила 12 244 человека. Утром заключительного дня, до начала голосования, очередь на улице растянулась на сотню метров – за первый час работы участка бюллетени в урны опустили около 400 человек. Массового подвоза в Тирасполь из других городов и районов организовано не было, люди добирались самостоятельно. Они говорили, что пришли на голосование, чтобы выполнить свой гражданский долг, выразить благодарность России, которая с 1992 года осуществляет миротворческую операцию и поддерживает мир на берегах Днестра, предоставляет Приднестровью гуманитарную и техническую помощь, да и просто потому, что ощущают себя частью России и ее народа. Отмечали, что хотели бы видеть Россию мощной страной, у которой всегда можно найти защиту.

Для жителей Приднестровья Путин, «Единая Россия», российская конституция – сакральные символы. Высказываясь по поправкам, фактически голосовали за Путина.

Здесь очень внимательно следят за новостями о России и, конечно, знают, что поправки об «обнулении» президентских сроков действующего лидера страны жестко критиковались. В Приднестровье, однако, мыслят другими категориями. Логика людей проста: республике, зажатой между Молдовой и Украиной, которые вращаются в орбите Запада, надо выжить, а выжить можно только благодаря сильной России с сильным лидером.

ПМР в этом году отметит 30-летие. Уже есть поколение, которое знает только жизнь в непризнанном государстве. Шансы на то, что появится хоть какая-то определенность со статусом и при этом население сохранит свое достоинство и право разговаривать на том языке, на котором хочет, здесь связывают только с Россией. И пока Путин будет прямо или косвенно фигурировать в избирательном бюллетене, он будет получать в Приднестровье свои девяносто процентов.

Излишне напоминать, что на референдуме о судьбе республики 17 сентября 2006 года 97,2% пришедших к избирательным урнам приднестровцев (явка составила 78,6%) высказались за независимость ПМР с последующим ее вхождением в состав России.