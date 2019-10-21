Приднестровье проигнорировало молдавские выборы

21.10.2019, Москва, Елена Острякова

Только 1100 человек проголосовали на довыборах в молдавский парламент депутата от Приднестровья. Избирательный участок весь день пустовал, что контрастировало с рекордной по приднестровским меркам явкой на молдавские выборы в феврале нынешнего года, когда на участки в ПМР пришли почти 36,7 тысяч человек.

Об этом сообщает сайт «Независимое Приднестровье», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Для приднестровцев, имеющих молдавские паспорта, было открыто три участка в селе Варница на правом берегу Днестра. По итогам выборов там победил сторонник президента Игоря Додона Виталий Евтодиев. Теперь он будет представлять в парламенте республику, в которой проживает 475 тыс человек, причем порядка 300 тыс из них, имеют молдавское гражданство.

Ранее молдавские политики успешно использовали «приднестровский округ» в своих целях. Так, на очередных парламентских выборах в феврале этого года на одном из приднестровских округов победил Виорел Мельник. Официально он был зарегистрирован как независимый кандидат, однако считался человеком олигарха Влада Плахотнюка. Мельник подтвердил это реноме в июле, когда после побега Плахотнюка из страны сдал свой мандат.