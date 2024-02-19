Приднестровье просит Красный Крест спасти его от Молдовы

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Президент ПМР Вадим Красносельский официально обратился к ВОЗ и Красному Кресту с просьбой оказать воздействие на Молдову, которая заблокировала ввоз в Приднестровье рентгеновского оборудования.

«Прошу Вас вмешаться и оказать содействие с целью скорейшего разблокирования поставок медицинского рентгеновского оборудования в Приднестровье либо предоставить гуманитарную помощь в виде соответствующего диагностического рентгеновского оборудования, в котором в настоящее время остро нуждаются лечебные учреждения и жители Приднестровья», – говорится в обращении.

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Как сообщают приднестровские СМИ, скоро перестанут работать томографы в Бендерах, Слободзее, Рыбнице. Они почти выработали свой ресурс. Расходники для томографов Молдова не пропускает и требует все медучреждения зарегистрировать в Молдове. Нагрузка на томограф в госпитале инвалидов в Тирасполе увеличилась в два раза. КТ в Лечгородке с не работает. Сломалась рентген-трубка, завезти ее не дает Кишинев.

Обсуждать вопросы, связанные с таможенными процедурами и экономическими вопросами молдавское правительство долго отказывалась Проводить переговоры можно только в Приднестровье, поскольку новое законодательство Молдовы допускает арест должностных лиц ПМР.

На днях переговоры все-таки состоялись после вмешательства ПМР, однако решения не были приняты ни по одному пункту.

«К сожалению уже сформировался большой пакет наших вопросов к молдавской стороне, и мы не услышали не то, что изменения позиции, но и ответов на наши вопросы. Ситуация имеет тенденцию к ухудшению. Конструктива не было, встреча носила скорее информационный характер. Мы еще раз обозначили все наши озабоченности», – прокомментировал переговоры министр экономики ПМР Сергей Оболоник.

После безрезультатной встречи Красносельский инициировал созыв Съезда депутатов всех уровней.