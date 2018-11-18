Приднестровье просит Молдову: Отсовокупитесь от нас!

19.11.2018, Тирасполь, Владимир Гладков

Власти Молдовы, периодически выступающие с речами о необходимости возвращения под свой контроль Приднестровья, исповедуют идеологию румынизма, ориентируются на Бухарест и не учитывают интересов ПМР.

Такое мнение в эфире телеканала «ТСВ» высказал экс-замглавы МИД Приднестровья Игорь Шорников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В нашем приднестровском обществе нет такого компонента, который есть в молдавском, – это идеология румынизма. Значительная часть молдавского общества, причем именно эта часть контролирует власть, живет совсем другими идеями и идеалами. Их интересует то, что происходит в Бухаресте. Для них Приднестровье – это какая-то далекая Транснистрия, в которой вообще опасно появляться», – сказал эксперт.

Сегодня Молдова и ПМР утратили все точки соприкосновения, как в экономической, так и в общественной сферах, заметил член президиума Общественной палаты Владимир Гуменский.

«Я не вижу точек соприкосновения молдавского и приднестровского общества. Я не вижу точек соприкосновения в экономических отношениях государства Молдова и Приднестровской Молдавской Республики. Я не вижу точек соприкосновения на уровне обсуждений, круглых столов, интеллигенции, которая, казалось бы, должна быть более толерантной в отношениях друг с другом, не говоря уже о каких-то там людских взаимоотношениях. У нас нет возможностей связи, так как позвонить из Молдовы в Приднестровье – сложнейшая операция.

Мы видим, что ни на уровне профессиональных сообществ, ни на уровне обыкновенных взаимосвязей с другим государством, у нас связей просто нет, я их не вижу.

Кроме того, что я защитник Приднестровья, я еще и ликвидатор последствий аварии в Чернобыле. Когда-то в начале 90-х у нас были контакты, сейчас эти контакты тоже оборваны. Казалось бы, что нам делить? Тем не менее, есть что делить», – резюмировал общественник.

Как сообщал «ПолитНавигатор», минувшим летом Молдова и Украина синхронно усилили блокаду Приднестровья.

Ранее считавшийся «пророссийским» президент Молдовы Додон выступил в поддержку блокады, также заявив об общем с прозападными партиями РМ видении решения проблемы Приднестровья.

Додон также призвал Приднестровье забыть о независимости или воссоединении с Россией, хотя ранее граждане ПМР голосовали на референдуме за вхождение в состав РФ.

«У Молдовы будущего без Приднестровья нету. И у Приднестровья будущего нету. Когда кто-то говорит с левого берега, что «мы не были вместе…» – вы с украинцами были вместе, так что, вы в Украину хотите?

Вам нужно выбрать, дорогие наши приднестровцы. Независимости не будет никогда. Статуса субъекта РФ не будет. Но объединение в рамках единого государства – федеративного – мы найдем форму. Давайте сядем, это обсудим», – сказал Додон.