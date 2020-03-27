Приднестровье просит Россию спасти 10 тысяч пенсионеров от произвола Молдовы

27.03.2020, Москва, Елена Острякова

10 тысяч российских пенсионеров Приднестровья не могут получить собственные средства, хранящиеся на картах Visa и Mastercard. В таком же положении около 6 тыс граждан республики, которые регулярно получают средства из-за рубежа (Россия, Молдова, Европа).

Ситуация возникла из-за Молдовы, которая с января заблокировала работу международных платежных систем на территории Приднестровья.

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Об этом сообщает телеканал «Первый Приднестровский», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если в обычных условиях это не было так заметно, то в условиях ЧС данные действия Молдовы показали свою ущербность и ставят под угрозу права и свободы наших граждан», – сказал президент Приднестровья Вадим Красносельский.

Как пояснил первый заместитель председателя Приднестровского республиканского банка Алексей Мельник, до недавнего времени жители республики выезжали в ближайшие населенные пункты Молдовы или Украины, чтобы снять наличные деньги с карт.

«После усиления мер карантинного характера эти люди остались без средств к существованию», – сказал Мельник.

Власти Приднестровья организовывают вывоз граждан в Варницу – пригород Бандер, единственного приднестровского города, расположенного на правом берегу Днестра. Варница – спорная территория, поэтому она сейчас находится за санитарным кордоном. Приднестровцы едут туда организованно в сопровождении врачей. К властям поступают десятки заявок, однако вывезти в Варницу 10 тысяч пенсионеров невозможно.

Поэтому президент Красносельский поручил министерству иностранных дел ПМР «обратить внимание российских коллег и на факты массового нарушения со стороны Республики Молдова прав граждан РФ».

Оставлять без внимания явное нарушение прав и свобод граждан, тем более в обстоятельствах, когда весь мир объединился в борьбе с вирусом, уносящим тысячи жизней, недопустимо. Если в Молдове не обеспокоены судьбой проживающих на территории Приднестровья граждан РМ, то Россия со своей стороны не должна игнорировать вопиющие факты притеснения соотечественников, считает Вадим Красносельский.