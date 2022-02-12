Приднестровье просит США прекратить накачку Молдовы оружием

12.02.2022  20:34 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Вооруженные силы, Дзен, Молдова, Приднестровье, США


Власти Приднестровья обеспокоены поставками американского оружия в Молдову, считая, что это противоречит декларируемому нейтральному статусу Кишинева и провоцирует напряженность между двумя берегами Днестра.

Об этом заявил министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев в ходе видеоконференции с временной поверенной в делах США в Молдове Лорой Руби.

Власти Приднестровья обеспокоены поставками американского оружия в Молдову, считая, что это противоречит декларируемому нейтральному...

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В прошлом году армия Молдовы получила военную технику от правительства США на общую сумму 5 млн долларов. Груз был доставлен американскими военными транспортными самолетами. Номенклатура поставок не оглашается.

Укрепление молдавской армии в последние годы происходит исключительно благодаря поддержке США. Сотни тысяч долларов были вложены в модернизацию тренировочной базы в Бульбоаке, где, в том числе, были построены объекты «для отработки действий в условиях городской застройки».

В СМИ появилась информация что уже в ближайшее время планируется создать несколько центров для контроля и управления беспилотниками над акваторией Черного моря на Украине и в Молдове.

Молдавское издание Cenzura сообщало о том, что в министерстве обороны США создан комикс, который рассказывает о возможном вооруженном конфликте между Россией и США на территории Молдовы.

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