11.04.2020, Москва, Елена Острякова
 
Молдова, Приднестровье
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Приднестровье провело Молдове ликбез по международной дипломатии




Молдова инициирует срочные переговоры в формате «5+2», чтобы отвлечь внимание международных  наблюдателей от собственных неблаговидных действий в отношении Приднестровья.

Об этом в эфире телеканала «Первый Приднестровский» заявил министр иностранных дел ПМВ Виталий Игнатьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как мы знаем, на протяжении последнего времени молдавская сторона применяет антигуманные подходы. Блокирует доставку лекарств, медицинской техники, включая запчасти для аппаратов ИВЛ, создает проблемы для других грузов. И все это происходит на фоне борьбы с пандемией, когда лекарства крайне нужны Приднестровью, когда в группе риска находятся люди пожилого возраста. На наш взгляд молдавская сторона пытается отвлечь подобного рода резкими заявлениями и спекуляциями внимание от проблемы, которую она сама создала», – сказал Игнатьев.

По его мнению, в  условиях карантина говорить о проведении заседания в формате «5+2» нельзя.

«Есть определенный уровень непрофессионализма у наших коллег, которые не понимают, что формат «5+2» четко определен принципам и процедурами. Это особый механизм. Поэтому сейчас мы можем проводить лишь консультации. Повестка у нас очень широкая и, естественно, мы готовы к работе по этой повестке», – сказал Игнатьев.

Напомним, молдавский вице-премьер, ответственная за «реинтеграцию» Приднестровья, Кристина Лесник потребовала в срочном порядке провести переговоры в формате «5+2» «из-за изоляции и нежелания приднестровских властей участвовать в борьбе с распространением коронавируса».

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