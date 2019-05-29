Приднестровье пытается спасти крупнейший меткомбинат от молдавских и украинских олигархов
Власти Приднестровья добивались снятия украинских санкций с Молдавского металлургического завода (ММЗ) через формат «5+2», в который входят Молдавия и Приднестровье – стороны конфликта, РФ и Украина – гаранты и посредники, ОБСЕ – посредник, а США и Европейский союз — наблюдатели.
Об этом заявил президент Приднестровья Вадим Красносельский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы не сидели сложа руки. Мы обратились на свою площадку в формат «5+2». Да и в Молдову обратились в правительство, чтобы должностные лица дали оценку и провели проверку», – сказал Красносельский.
По его словам, санкции были сняты после того, как выяснилось, что ММЗ является государственным предприятием, и российский капитал им не владеет.
«Если санкции были введены из-за того, что там якобы есть российский капитал, но было доказано, что его там нет, то естественно санкции должны быть сняты автоматически», – сказал Красносельский.
Он назвал спекулятивным интерес молдавских и украинских СМИ к снятию санкций.
«Три года назад, когда предприятие не работало, не было и спекуляций. И это устраивало всех, кроме, конечно, людей, которые работают на ММЗ, так как завод является градообразующим предприятием. Сегодня, когда завод успешен, это кого-то раздражает», – отметил Красносельский.
Отметим, летом прошлого года Украина ввела санкции против ММЗ, которые сделали невозможными поставку металлического лома в Приднестровье. В марте 2019 года санкции были сняты.
Спустя месяц в молдавских и украинских СМИ началась кампания против «сепаратистского» предприятия. Журналисты намекали на коррупционный сговор властей Украины и Молдовы. ММЗ является конкурентом украинских металлургических предприятий олигарха Рината Ахметова.
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