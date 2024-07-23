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Кишинев надеется, что выгоды от членства в Евросоюзе сделает власти Приднестровья более сговорчивыми. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской интеграции Кристина Герасимова в программе «На 360 градусов» на «Радио Молдова».

«Мы будем открыты, в том числе со стороны Бюро по европейской интеграции, для предоставления этой информации, чтобы так называемые власти Приднестровья были в курсе того, что мы делаем и каковы планы на момент присоединения», – сказала она.

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Важным аспектом, по ее словам, является убеждение экономических агентов и жителей Приднестровья в преимуществах вступления в Европейский Союз.

«Мы очень надеемся, что благодаря возможности, предоставляемой паспортом Республики Молдова, путешествовать в Европейский Союз, проводить ограниченное время либо на работе, либо в отпуске в ЕС, все эти возможности, они приблизят их к Европейскому Союзу и сделают их более заинтересованными в том, чтобы стать частью Евросоюза», – отметила Герасимова.

Чиновница подчеркнула, что преждевременно делать окончательные выводы относительно интеграции приднестровского региона в контексте вступления в ЕС.

«У нас есть прецедент – Кипр, где государство интегрировалось в Европейский Союз. Так что это будет не первый случай, когда мы сможем интегрироваться, стать государством-членом Евросоюза с регионом, где европейское законодательство не будет применяться».

Как известно, существующая де-факто Турецкая Республика Северного Кипра, признанная только Турцией, не входит в структуру Евросоюза.

Ранее президент Майя Санду заявила, что Республика Молдова не может стать государством-членом блока ЕС прежде, чем будет урегулирован приднестровский конфликт. По ее словам, в худшем случае интеграция Республики Молдова в ЕС может быть достигнута в два этапа: сначала правобережная, затем левобережная Молдова.

Отметим, что в Приднестровье, в отличие от Молдовы, люди пользуются свободой получения информации, имея возможность смотреть и российские, и украинские, и белорусские, и европейские телеканалы. Приднестровцы отлично осведомлены о том, что представляет собой нынешний ЕС. Там отчётливо видят последствия «евромайданов» как в Кишинёве, так и в Киеве. Поэтому промыть им мозги идеей «европейского райского сада», как жителям Молдовы и Украины, вряд ли получится.

В 2007 году 97% участников референдума в Приднестровье поддержали независимость ПМР от Молдовы с последующим воссоединением с Россией.