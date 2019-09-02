Приднестровье разоблачает ложь Румынии о Великой Отечественной войне

02.09.2019, Тирасполь, Антон Самсонов

Исполнилось 75-лет блистательной Ясско-Кишиневской наступательной операции Красной Армии – важному событию Великой Отечественной войны, состоявшемуся на территории Молдавии и Румынии. «Ясско-Кишиневские Канны», один из десяти «сталинских ударов», приблизили Великую Победу и вошли в историю военного искусства. В короткие сроки – чуть больше чем за неделю – советским войскам удалось разгромить крупную группировку немецко-фашистских и румынских войск, прикрывавших балканское направление, и двинуться дальше. Под влиянием победы советских войск в Ясско-Кишиневской операции усилилась антифашистская борьба в странах Европы.

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И в Европе, и в России, и в Молдове, и в Приднестровье сейчас много говорят об этом важном эпизоде войны: у людей велик спрос на историческую правду. Предпринимаются попытки обелить фашистских преступников, разоблачаются фальсификации исторических фактов.

Ясско-Кишиневская операция проводилась силами 2-го и 3-го Украинских фронтов, началась она 20 августа 1944 года. Это могло произойти и раньше: советские войска вышли к Днестру в ходе ряда наступательных операций – Уманско-Ботошанской, Березнеговато-Снигиревской – еще весной 1944 года. Планировалось выступить с днестровских рубежей, захватить плацдармы и с них как можно скорее продвигаться дальше. Однако Красная армия здесь задержалась, получив неожиданные сильные удары противника.

В мае 1944-го 5-я ударная армия потерпела неудачу в битве с гитлеровцами в излучине Днестра на кишиневском направлении, потеряв более 1100 убитыми и 150 пропавшими без вести. Быстрого прорыва к Кишиневу не получилось. Командующий армией Вячеслав Цветаев был тогда отстранен, и армию возглавил Николай Берзарин, который впоследствии успешно довел ее до Берлина.

Кроме того, 8-я гвардейская армия, возглавляемая героем Сталинграда Василием Чуйковым, и 57-я армия, занимавшие плацдарм на западном берегу Днестра южнее Григориополя, подверглись внезапному нападению противника, и также понесли большие потери в живой силе и технике.

Дело в том, что немцы имели здесь мощные танковые резервы и могли купировать прорывы советских войск. Другой причиной неудач, по мнению историков, было то, что много бойцов было призвано в Красную армию недавно, уже на освобожденных территориях.

Далее началось затишье и борьба разведки. Немцев удалось ввести в заблуждение относительно советских планов по группе армий «Южная Украина», и это способствовало успеху Ясско-Кишиневской операции. Положение «Южной Украины» (командующий Йоханнес Фриснер) осложнялось тем, что в ее составе было много румынских подразделений. Советские войска спланировали наступление по времени, средствам и методам, и ударили именно тогда, когда были шансы на успех.

2-м и 3-м Украинскими фронтами тогда командовали Родион Малиновский и Федор Толбухин – опытные военачальники. У двух фронтов было более 873 тысяч человек личного состава, более 9 тысяч полевых орудий, более 1,3 тысяч танков. За несколько недель хорошо подготовились штурмовые группы, стрелковые дивизии, доходившие численностью до 9 тысяч человек.

Стартовала операция с Кицканского плацдарма, расположенного под Бендерами и Тирасполем. Он находится в низине Днестра, напротив – господствующие высоты. Первыми в бой двинулись штрафники при поддержке артиллерии, наступление пошло успешно.

Дальше произошла так называемая катастрофа на Пруте – 300-тысячную группировку противника окружили и уничтожили, отрезав от переправы через реку Прут. Это стало возмездием и за «котлы» 1941 года, и за майские неудачи советских войск. Отсутствие у противника танков «Тигр» и «Пантера» (ранее их перебросили на другие направления), наличие у Красной армии новых, выпуска 1944 года, танков ИС давало полное преимущество. По приказу румынского диктатора Иона Антонеску 22 августа из глубины Румынии выдвинулись резервы – несколько дивизий, к ним гитлеровцы отступали. Красная армия постаралась предотвратить этот отход и с задачей справилась блестяще.

Кондукэтор Румынии Антонеску тем временем поехал за помощью в Бухарест – там его ждал молодой король Михай I. 23 августа Михай неожиданно выступил против диктатора. Антонеску, проглядевший заговор и организацию военного переворота, был арестован. Румыны вышли из войны на стороне Германии, дали немцам сжатые сроки, чтобы уйти из страны, и те не замедлили это сделать. Румынская армия поддержала короля, что дало импульс антифашистскому восстанию в стране.

Ясско-Кишиневская операция, в ходе которой была полностью освобождена Молдавия, Измаильская область Украины, завершилась 29 августа. А 30 августа Красная армия без боя вошла в Бухарест.

На последнем этапе операции Михай отдал приказ румынским войскам занять карпатские перевалы – Красная армия получила возможность преодолеть их без особых помех. Советский орден Победы румынскому королю впоследствии вручили, в том числе, и за это.

Ясско-Кишиневскую операцию удалось осуществить с минимальными человеческими потерями – 13 197 погибших и пропавших без вести (1 процент общей численности войск двух фронтов) и 53 933 раненых. Историки считают, что это очень малая цена разгрома более чем миллионной группировки немецко-румынских войск.

О Ясско-Кишиневской операции, конечно, и сегодня известно не все. Исследования продолжаются, открываются новые факты. Существуют разные трактовки событий, связанных с этой страницей войны.

«Для румынской историографии, – отмечает приднестровский историк Игорь Шорников, – болезненным остается вопрос об оценке действий короля Михая 23 августа 1944 года, всего политического класса Румынии. Разгром немецких и румынских войск вынудил несколько партий румынских националистов вместе с коммунистами сформировать антифашистское правительство, а румынскую армию – развернуть военные действия против вчерашнего союзника. Кем считать русских: освободителями Румынии от нацистской оккупации или объявить их «оккупантами»? Но тогда король предстанет главой оккупационной администрации»… В историографии Германии наблюдается дрейф от объяснения поражения немецких войск «изменой» румын к признанию: просто русские воевали лучше, а советское командование превзошло стратегическое руководство вермахта. И, разумеется, виноват Гитлер. В антинаучном курсе «история румын» и унионистской историографии Молдовы для Ясско-Кишиневской операции места нет: это победа русских. Но народ чтит память о павших героях, а к мемориалам воинской славы не зарастает народная тропа».

Новые методы и перспективные направления исследований истории Великой Отечественной войны обсуждались на прошедшей в Тирасполе научно-практической конференции «Ясско-Кишиневская операция в исторической памяти Молдавии и Приднестровья».

Кандидат исторических наук, доцент Приднестровского государственного университета им. Т.Г. Шевченко Петр Шорников, известный своими работами о Великой Отечественной войне на территории МССР, поделился результатами изысканий о роли советской разведки и лично начальника управления контрразведки «Смерш» 3-го Украинского фронта генерал-майора Петра Ивашутина в исходе Ясско-Кишиневской операции.

Относительно ареста Иона Антонеску 23 августа 1944 года, по словам Шорникова, «выяснилась любопытная подробность: арест, оказывается, подготовил Петр Иванович Ивашутин с ведома генерала Толбухина. Задумано это все было в Тирасполе и организовано при посредничестве бывшего капитана румынской армии, члена ЦК румынской Компартии Эмиля Боднэраша и другого, Лукреция Патрашкану, тоже связанного с Ивашутиным».

«Это, как вы понимаете, не входит в героическую «историю румын», – отметил Шорников.

Имея доступ к архивным материалам 1944 года, поработав с делами контрразведки 3-й румынской армии, историк вышел на след советского агента – Дионисия Бэдэрэу, уроженца Кишинева, молдаванина, бывшего подпоручика армии Деникина. Все подчиненные Бэдэрэу – молдаване, бессарабцы – знали русский язык. По словам Петра Шорникова, есть основания полагать, что «сеть контрразведки 3-й румынской армии оказалась, по сути дела, сетью советской разведки, руководимой Ивашутиным».

Кандидат исторических наук, профессор отечественной истории Николай Бабилунга комментирует подачу событий 1944 года румынскими историками. Так, при Николае Чаушеску они чрезмерно превозносили значение антифашистского восстания для истории Второй мировой войны, утверждая, например, что вступление Румынии в антигитлеровскую коалицию сократило сроки войны минимум на полгода и тем самым спасло Германию от атомных бомбардировок. Сейчас же, по словам историка, идет «повсеместная фронтальная фальсификация истории Второй мировой войны».

«Политические цели этого процесса – пересмотр итогов войны, а затем и установление нового геополитического соотношения сил на планете, воцарения в рамках глобализации всеобщего – американского – образа жизни, мысли, ценностей. В этот процесс включились все научные и политические элиты Восточной Европы. Советская армия, освободив землю своей Родины, пришла на помощь порабощенным народам Европы, где под воздействием боевых успехов советских войск накалялась борьба населения с оккупантами. Но сегодня многие политики этих стран пытаются забыть или исказить роль советской армии в освобождении своих народов. В полной мере это относится и к Румынии, где несколько лет назад апелляционный суд Бухареста признал Антонеску и членов его правительства невиновными в преступления против мира, так как «война Румынии против СССР была превентивно-оборонительной». Сознание народа искажено до невозможной степени, как, например, в Украине. Нацизм возвращается в его самой ужасающей, людоедской форме», – говорит Бабилунга.

Где итоги войны никогда не пересматривали и не собираются, так это в Приднестровье. Здесь поддерживается официальная версия событий Второй мировой, государственная политика строится на исторической преемственности.

В архивных фондах Приднестровья нет оригинальных документов, связанных с Ясско-Кишиневской операцией или другими военными событиями этого периода – имеются архивы только начиная с 1944 года. В республике много делается для формирования исторической памяти через документы личных фондов, воспоминания фронтовиков, описывающих события войны, документы, предоставленные военкоматами.

Начальник Государственной службы управления документацией и архивами ПМР Зинаида Тодорашко рассказала, что сейчас идет работа по созданию «Мемориала Приднестровья» – единой базы данных, которая будет содержать информацию по Великой Отечественной войне и отражать региональный сегмент.

По мнению Тодорашко, фальсификация истории в ПМР едва ли возможна: в память людей слишком хорошо врезалась румынская оккупация, длившаяся с 1941 по 1944 год.

«Люди помнят румынскую нагайку и тотальное разграбление. Вот пример моей семьи. Село Глиное Слободзейского района, румыны наступают на Одессу. Солдат вбегает в хату, в которой почти ничего не осталось, только четверо детей и женщина, оглядывает все, видит маленькую швейную машинку, укладывает ее в вещмешок и бежит в бой – вот до чего доходило», – говорит она.

Заведующий музеем Боевой славы города Бендеры Владимир Перстнев отмечает, что в военной литературе мало упоминаний о полках Красной армии, сражавшихся в составе более крупных соединению. Это тоже перспективное направление для исследований. К примеру, героический 129-й стрелковый полк 93-й Миргородской стрелковой дивизии сыграл ключевую роль в освобождении 23 августа 1944 года города Бендеры.

Перстнев рассказывает, что этот полк был выведен из резерва в помощь войскам, чтобы пробить у села Хаджимус крепкую немецкую оборону, затормозившую наступление Красной армии. Силами полка удалось переломить ситуацию. Начались бои за овладение ключевой высотой – Суворовской горой, или высотой 150, как ее сейчас называют. Бои за Бендеры памятны подвигами, совершенными воинами полка, например, Николая Курило, уничтожившего боевую вражескую точку на высоте 150. Командир роты этого полка Насибуллин водрузил над поверженной высотой красное знамя, приняв командование вместо убитого комроты Стороженко.

В Приднестровье есть немало исследователей, которые вносят вклад в изучение истории через призму личных судеб жителей. Заведующая музеем Ясско-Кишиневской операции села Кицканы Виолетта Бедрос много лет ведет настоящую летопись – у нее собраны данные о сотнях сельчан-участников освобождения края, которые потом его и восстанавливали.

Чувствительный момент. Немало жителей Бессарабии, правобережной Молдовы (сюда относились и Кицканы), которая до 1917 года была в составе Российской империи, с 1918 по 1940 годы – под румынской оккупацией, мобилизовали во время войны в румынскую армию. На берегах Днестра сегодня есть немало семей, в которой один дед, к примеру, воевал на стороне румын, а другой – в Красной армии.

По данным историка Петра Шорникова, многие солдаты-бессарабцы, мобилизованные в румынскую армию, не желали воевать против русских. В дни Ясско-Кишиневской операции в плен благополучно сдались 14,1 тыс. молдаван. Приказом генерала Толбухина они были отпущены по домам и осенью 1944 года на общих основаниях призваны в Красную армию. Почти все бессарабцы, еще остававшиеся в румынской армии, осенью 1944 года написали заявления о переводе в Красную армию.

Доктор истории, экс-вице-премьер Республики Молдова Виктор Степанюк рассказал, что во время войны леса в его родных местах вокруг больших сел в Котовском – ныне Хынчешстком – районе были полны дезертиров из румынской армии. Люди, служившие в разных армиях, обвиняли друг друга, но позже примирились.

«Не надо нас пугать друг другом. Большая часть молдавского народа относится к памяти бережно, сохраняются и восстанавливаются памятники освободителям и в Молдове, даже в тех селах, где интеллигенция криво смотрит на историю Великой Отечественной войны. Наш народ выступил на стороне СССР, 400 тысяч воевали в советской армии, 40 – 50 тысяч – в румынской. У нас два десятка Героев Советского Союза, 256 тысяч награжденных. А Антонеску здесь не пройдет, хотя некоторые идиоты-политики и пытаются делать из него героя», – заявил Cтепанюк.

Заместитель представителя Академии ОДКБ и ЕврАзЭС в РФ Максим Синицын, рассуждая о формировании культурной памяти о войне, отметил, что информационное освещение этой темы должно идти с учетом местной специфики. «Бороться нужно не с отдельными репликам Запада, как это было, когда немецкий журналист предложил снести памятник под Прохоровкой, а с их причинами. Тут особое значение приобретает изучение локальной истории. Нужны туристические экспедиции для молодежи по местам памяти, в том числе сопредельных государств, программы культурного обмена», – считает эксперт. При изучении разных периодов российской истории Синицын предлагает выделять общие принципы политики государства: например, при рассмотрении сражений Великой Отечественной вспоминать гоголевского Тараса Бульбу с его словами о товариществе – так молодое поколение будет лучше понимать связь настоящего и прошлого.

Участники конференции призвали не делить историю «на нашу» и «не нашу», к изучению войны подходить комплексно: «Не должно быть такого, что Кицканский плацдарм – наш, а Шерпенский, расположенный на территории Молдовы, – не наш».

Новые исследования историков, в том числе по мало изученной теме участия партизан в Ясско-Кишиневской операции, фотографии и документы, которые недавно рассекретило Миноброны России, вошли в сборник «В центре событий мировой истории…», посвященный 75-летию Ясско-Кишиневской наступательной операции. Он издан Институтом социально-политических исследований и регионального развития при поддержке Россотрудничества.

Книга получилась довольно дорогой, тираж ее невелик, хотя, по мнению историков, «такие издания должны быть в каждой школе – и приднестровской, и молдавской».

«Пусть люди исследуют эту тему, пишут рефераты, пусть не все соглашаются с авторами статей. Но то, что они будут изучать наши аргументы, противопоставлять им что-то свое, – уже будет воспитывать граждан», – отметил на презентации сборника историк Николай Бабилунга.