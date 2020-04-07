07.04.2020, Москва, Елена Острякова
 
Медицина, Молдова, Общество, Политика, Приднестровье, Происшествия, Россия
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Приднестровье с помощью России победило коронавирусную зависимость от Молдовы




Собственная лаборатория для тестирования на коронавирус появится в Приднестровье. До сих пор анализы приходилось делать в Кишиневе.

Об этом сообщает телеканал ТСВ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тесты трехступенчатые, сложные, которые необходимы для детальных лабораторных исследований. Спасибо Российской Федерации за помощь», – сказал президент Приднестровья Вадим Красносельский.

Из России также доставили 850 упаковок противовирусных аппаратов.

Лаборатория будет открыта на базе действующей лаборатории ВИЧ/СПИД. Сейчас идет переоборудование. Здание требует особой изоляции, фильтрации воздуха и других мер защиты. Тестовый запуск проведет специалист из Кишинева.

На сегодняшний день в лаборатории Кишинева обработано около 300 анализов из Приднестровья, однако ее мощности не хватает. Как признал молдавский премьер-министр Ион Кику, кишиневская лаборатория может обработать только 2000 тестов, а их в стране 15 тыс.

При этом новый молдавский вице-премьер «по реинтеграции» Кристина Лесник (она уже занимала этот пост в правительстве, курируемом олигархом Владом Плахотнюкам, ныне бежавшим из Молдовы) выступила категорически против. Чиновница полагает, что сложившаяся критическая ситуация «сблизит берега Днестра».

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