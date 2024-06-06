Приднестровье сигнализирует о стягивании молдавских войск к границам республики – провокации уже начались

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Представители Приднестровской Молдавской Республики выражают обеспокоенность участившимися инцидентами в Зоне безопасности и другими фактами, свидетельствующими о военных приготовлениях Кишинёва.

Сопредседатель Объединённой контрольной комиссии от Приднестровья Олег Беляков выразил беспокойство появлением легкомоторного самолёта в небе над городом Бендеры, пострадавшим в 1992 году от карательной операции, инициированной президентом Молдовы Снегуром.

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По словам Белякова, о подобных полётах над Зоной безопасности и их целях стороны уведомляют друг друга согласно 35-му протоколу ОКК, утверждённому всеми сторонами.

«Все стороны должны незамедлительно извещать о пролётах летательных аппаратов, об их направлении, цели. Мы устанавливаем сейчас данные, связанные с этими полётами. Естественно, собираемся поднять этот вопрос в рамках ОКК для выяснения обстоятельств», – отметил Олег Беляков.

Сопредседатель ОКК также выразил обеспокоенность увеличением числа военной техники на молдавском полигоне Бульбоака в 12 километрах от границы с Приднестровьем. При этом, по его словам, какая-либо информация от молдавской стороны об этом вооружении не поступает. Все сведения приднестровская сторона получает исключительно из открытых источников и социальных сетей.

«Это неправильно, поскольку здесь есть элемент военной опасности. И мы должны постоянно в рамках миротворческой операции не забывать про это», – сказал он.