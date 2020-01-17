Приднестровье симметрично ответило на действия Молдовы
Приднестровье вводит ограничения на пересечение своей границы с Украиной для всех типов транспортных средств, зарегистрированных в Молдове и управляемых молдавскими гражданами, обладающими водительскими удостоверениями Молдовы.
Об этом сообщает официальный сайт МИД ПМР, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Данная мера будет действовать до момента снятия введенных молдавской стороной ограничений в отношении приднестровского автотранспорта», – говорится в сообщении.
С 10 января Молдова ввела новые правила пересечения своей границы с Украиной. Приднестровский транспорт должен пересекать ее только на нейтральных номерах с техпаспортом установленного образца и с наклейкой «Md». При этом непременным условием выдачи нейтральных номеров Молдова считает наличие молдавского водительского удостоверения.
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