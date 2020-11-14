Приднестровье – следующее после Карабаха?

14.11.2020, Тирасполь, София Русу

Что будет с Приднестровьем и приднестровским урегулированием после президентских выборов в Молдове – эта тема не раз обсуждалась в Тирасполе на экспертных площадках.

Здесь обеспокоены тем, что представитель прозападных сил Майя Санду, которая очень близка к победе, не раз высказывалась о миротворческой миссии под эгидой России как о факторе нестабильности для Молдовы, заявляла о готовности решать приднестровский вопрос вместе с Украиной. Сегодня уже ясно, что даже если на выборах победит Игорь Додон (при котором Тирасполь, скорее всего, мог бы рассчитывать на продление статуса-кво), ему трудно будет сохранить власть.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Дискуссионный клуб, организованный Институтом социально-политических исследований и регионального развития в преддверии второго тура выборов, вновь поднял это вопрос.

Ряд экспертов высказывают мнение о том, что если в Молдове продолжится острая борьба за власть, то на приднестровском направлении все, скорее всего, останется в замороженном состоянии.

«В переговорах между Кишиневом и Тирасполем следующий год, скорее всего, станет годом паузы, независимо от того, как закончатся президентские выборы в РМ. Молдавские политики сконцентрируются на внутренней борьбе», – заявил, в частности, экс-глава МИД ПМР Владимир Ястребчак.

Однако есть и другое мнение. Первый министр иностранных дел Приднестровья Валерий Лицкай предостерег коллег от самоуспокоения. Он напомнил о событиях в Карабахе, которые показывают, что давно замороженные конфликты при отсутствии политических решений могут вновь разгораться.

«Есть такое состояние – комфортное висение. Страна попадает в геополитическую развилку, внешние силы нивелируют друг друга, взаимоуравновешивают, и можно висеть в таком виде, в котором ты туда попал. Жить комфортно, стабильно, предсказуемо. Но сейчас активизирована дуга нестабильности вокруг России по всем направлениям от Калининграда до Владивостока.

В Армении были такие настроения – ни о чем не беспокоиться, надеяться на русских военных, рассуждая о своей стране как о единственной опоре России в Закавказье. Это трагически ошибочные оценки. Представлять, что Путин бросится в бой со штыками с криком «за Пашиняна!» – смешно и глупо. Тот, кто сидит в безопасности и думает, что это будет длиться вечно, может оказаться перед разбитым корытом, как оказался Пашинян и в целом армянская нация вместе с армией и политическим классом. Вот так же проспали 1939 год, 1941год, надеялись, что у нас все хорошо, надо просто сидеть и ничего не делать. Приднестровью надо понимать, что после Нагорного Карабаха оно осталось последним неурегулированным конфликтом на пространстве СНГ после распада СССР.

Мы последняя мишень, и наш будильник уже включен. У нас есть какое-то время на подготовку к чрезвычайным обстоятельствам, которые не за горами. Посмотрим внимательно: вместо Турции у нас есть Румыния, есть мутный и вроде бы нейтральный союзник в лице Украины, есть Российская Федерация, которая находится достаточно далеко, причем позиция РФ по Приднестровью непонятна: так же, как в Карабахе, она выступает за территориальную целостность и какой-нибудь статус [спорной территории]. Надо это учитывать. Если не будем спать, есть шансы хоть что-то подготовить. Нет – нас возьмут в голом виде», – заявил экс-дипломат.

Он полагает, что с весны начнется подготовка идеологической базы, а с осени – реализация проекта по завершению последнего конфликта на пространстве СНГ.

«И в России есть желающие закрыть эту головную боль, и на Западе. Мы мозолим многим глаза. Были надежды, что придет пророссийский политик Додон (сколько с Ворониным носились!), и можно будет решить приднестровский вопрос – разумно, полюбовно. Но прошло время, и теперь насупила пора «Козака – 2». А у нас даже команды переговорной нет. Козак не с каждым будет разговаривать. Надо готовиться. Если не используем это время, будем в положении армян – бегать на площади и кричать: «дайте нам того, кто это подписал!», но будет поздно. Такой войны, как в Карабахе, у нас, конечно, не будет, но будет политико-дипломатическая битва, и она будет жестокой. Молдавские выборы – стимул для нас, чтобы начать «включаться». Майя Санду обязательно будет включена», – уверен Валерий Лицкай.

Молдавский эксперт, член Изборского клуба Молдовы Владимир Букарский также не согласен с коллегами, которые считают, что Кишиневу будет «не до Приднестровья».

«Правым силам, нашим оппонентам, всегда будет до Приднестровья. У Игоря Додона и Приднестровья есть общий враг – те, кто хочет вытеснить из региона Россию. Согласен с тем, что Додон допустил ошибки по отношению к Приднестровью, но и власти Приднестровья не избежали ошибок по отношению к союзникам России в Молдове.

Если в русскоязычной Молдове не будут учитывать настроения приднестровцев, которые неоднократно обжигались о Молдову, то ничего не получится, но если и приднестровцы будут думать только о себе, тоже ничего не выйдет – Приднестровье окажется противостоящим и Молдове, и Украине, и Румынии, и США, и ЕС. В такой ситуации выжить не получится», – сказал он.