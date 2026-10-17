Молдова воспользуется прекращением транзита энергоресурсов через Украину, чтобы завысить цены и втридорога продавать приднестровцам газ.

Об этом на кишиневском канале «Мост» заявил вице-премьер Молдовы по «реинтеграции» Валерий Киверь, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если раньше газ в ПМР шёл через Украину, это был российский газ, и они его просто списывали в своей бухгалтерии. Сейчас совсем по-другому, он закупается на рынке, и стоит достаточно дорого.

Если посчитать, то в месяц им нужно 38 миллионов долларов. Это деньги, которые тратит Россия для поддержки Приднестровья», – сказал Киверь.