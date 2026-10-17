«Приднестровье станет нежизнеспособным» – в Кишиневе обещают взвинтить тарифы для ПМР

Константин Серпилин.  
17.10.2026 20:34
  (Мск) , Кишинев
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Дзен, Молдова, Политика, Приднестровье, Россия, Украина, Энергетика


Молдова воспользуется прекращением транзита энергоресурсов через Украину, чтобы завысить цены и втридорога продавать приднестровцам газ.

Об этом на кишиневском канале «Мост» заявил вице-премьер Молдовы по «реинтеграции» Валерий Киверь, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Молдова воспользуется прекращением транзита энергоресурсов через Украину, чтобы завысить цены и втридорога продавать приднестровцам...

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«Если раньше газ в ПМР шёл через Украину, это был российский газ, и они его просто списывали в своей бухгалтерии. Сейчас совсем по-другому, он закупается на рынке, и стоит достаточно дорого.

Если посчитать, то в месяц им нужно 38 миллионов долларов. Это деньги, которые тратит Россия для поддержки Приднестровья», – сказал Киверь.

«Поэтому конечно необходимо думать о повышении тарифов в регионе. Я не призываю, чтобы эти тарифы взлетели на такие высоты, но рано или поздно регион к этому придёт.

Жизнь покажет, что то, что сегодня есть [Приднестровье] – оно нежизнеспособно. Я думаю, что это ненадолго», – добавил пособник румынской фашистки Майи Санду.

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English version :: Читать на английском «Приднестровье станет нежизнеспособным» – в Кишиневе обещают взвинтить тарифы для ПМР

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