«Приднестровье станет нежизнеспособным» – в Кишиневе обещают взвинтить тарифы для ПМР
Молдова воспользуется прекращением транзита энергоресурсов через Украину, чтобы завысить цены и втридорога продавать приднестровцам газ.
Об этом на кишиневском канале «Мост» заявил вице-премьер Молдовы по «реинтеграции» Валерий Киверь, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Если раньше газ в ПМР шёл через Украину, это был российский газ, и они его просто списывали в своей бухгалтерии. Сейчас совсем по-другому, он закупается на рынке, и стоит достаточно дорого.
Если посчитать, то в месяц им нужно 38 миллионов долларов. Это деньги, которые тратит Россия для поддержки Приднестровья», – сказал Киверь.
«Поэтому конечно необходимо думать о повышении тарифов в регионе. Я не призываю, чтобы эти тарифы взлетели на такие высоты, но рано или поздно регион к этому придёт.
Жизнь покажет, что то, что сегодня есть [Приднестровье] – оно нежизнеспособно. Я думаю, что это ненадолго», – добавил пособник румынской фашистки Майи Санду.
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