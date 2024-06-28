Приднестровье тревожно сигнализирует о растущей милитаризации Молдовы

Александр Белоцерковский.  
28.06.2024 22:55
  (Мск) , Тирасполь
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Вооруженные силы, Дзен, Молдова, НАТО, Общество, Политика, Политические диверсии, Приднестровье, Провокации, Россия


Курс Кишинева по дальнейшей милитаризации Молдовы вызывает беспокойство в Тирасполе.

Об этом заявил сопредседатель Объединённой контрольной комиссии в Зоне безопасности от Приднестровья Олег Беляков, комментируя визит в Молдову начальника штаба румынской армии Влада Георгицэ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Курс Кишинева по дальнейшей милитаризации Молдовы вызывает беспокойство в Тирасполе. Об этом заявил сопредседатель...

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По его словам, милитаризация вооруженных сил Республики Молдова не может оставаться без внимания Приднестровья.

«Они модернизируются, повышается их боевая подготовка, поставляются различные виды вооружения. Все это к чему-то приводит. Необходимо сохранить стабильность в отношениях Молдовы и Приднестровья. Именно этого требует президент ПМР: сохранить мир и стабильность, не поднимать оружие друг против друга», – сказал представитель Приднестровья в ОКК.

Начальник румынского генштаба Влад Георгицэ находился с визитом в Кишиневе с 25 по 27 июня. Среди прочего, речь шла об укреплении обороноспособности молдавских вооружённых сил, модернизации Национальной армии, повышении уровня оперативной совместимости между вооруженными силами обеих сил обороны, совместном участии в учениях и миссиях, а также повышении устойчивости к «гибридным угрозам». Румынский начальник генштаба посетил место проведения военных учений «Щит мира – 2024».

Приднестровские СМИ отмечают наличие военной техники и различных видов вооружения на полигоне в Бульбоаке, непосредственно вблизи границы с Приднестровьем.

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