Приднестровье в блокаде: приостановлен прием почтовых отправлений в Россию

Алексей Логофет.  
28.07.2023 14:49
  (Мск) , Кишинев
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Дзен, Молдова, Политика, Приднестровье


«Почта Приднестровья» сообщает о приостановке приема всех международных почтовых отправлений в Россию. Имеются в виду письменная корреспонденция, посылки, EMS.

Это связано с прекращением отправки почты по данному направлению «Почтой Молдовы».

«Почта Приднестровья» сообщает о приостановке приема всех международных почтовых отправлений в Россию. Имеются в...

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О возобновлении приема почтовых отправлений «Почта Приднестровья» обещает сообщить дополнительно на официальном сайте приднестровского почтового оператора.

На территории России проживает более всего родственников жителей Приднестровья. С началом блокады люди потеряли возможность связи со своими близкими, отправления им денег и нужных вещей. В настоящее время люди передают посылки с оказией – через водителей автобусов либо через знакомых, перемещающихся в автобусах.

Гораздо труднее тем людям, чьи родственники живут за Уральским хребтом – в Сибири или Дальнем Востоке. Возможности у этих людей что-либо отправить в Приднестровье или получить оттуда больше нет.

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