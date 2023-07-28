Приднестровье в блокаде: приостановлен прием почтовых отправлений в Россию

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«Почта Приднестровья» сообщает о приостановке приема всех международных почтовых отправлений в Россию. Имеются в виду письменная корреспонденция, посылки, EMS.

Это связано с прекращением отправки почты по данному направлению «Почтой Молдовы».

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О возобновлении приема почтовых отправлений «Почта Приднестровья» обещает сообщить дополнительно на официальном сайте приднестровского почтового оператора.

На территории России проживает более всего родственников жителей Приднестровья. С началом блокады люди потеряли возможность связи со своими близкими, отправления им денег и нужных вещей. В настоящее время люди передают посылки с оказией – через водителей автобусов либо через знакомых, перемещающихся в автобусах.

Гораздо труднее тем людям, чьи родственники живут за Уральским хребтом – в Сибири или Дальнем Востоке. Возможности у этих людей что-либо отправить в Приднестровье или получить оттуда больше нет.