Приднестровье в послании Москве о помощи не стало проситься в состав России

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Приднестровье сегодня обратилось к России за помощью в связи с экономической блокадой со стороны Молдовы.

Такая резолюция была принята на съезде депутатов всех уровней, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Решено обратиться в адрес Совета Федерации и Госдумы России с просьбой о реализации мер по защите Приднестровья в условиях усиления давления Молдовы с учетом факта постоянного проживания в Приднестровье более 220 тысяч граждан России и уникального положительного опыта российского миротворчества на Днестре, а также статуса гаранта и посредника в переговорном процессе», — говорится в резолюции.

Вопрос о приеме ПМР в состав РФ, о чем истерично предупреждали накануне украинские СМИ, поставлен на повестку не был.

Более того, помимо России приднестровские депутаты обратились к генсеку ООН, в ОБСЕ, Межпарламентскую Ассамблею СНГ, Парламент ЕС и Красный Крест.

Но первыми откликнулись все равно в России. В МИД РФ подчеркнули, что защита интересов жителей Приднестровья – один из приоритетов.

Депутат Госдумы РФ Константин Затулин заверил, что обращение Приднестровья будет рассмотрено по существу, как только поступит в парламент.

Несмотря на то, что официальный Кишинев в последние годы реагирует на любые слова из Москвы, как бык на красную тряпку, на этот раз молдавское правительство выступило с умиротворяющим заявлением. Опасности эскалации и дестабилизации ситуации в Приднестровье нет, заверил пресс-секретарь правительства Даниэль Водэ.

А в бюро «реинтеграции Молдовы» напомнили, о выгодах, которые извлекает регион «из политики мира, безопасности и экономической интеграции с ЕС».

Да и посольство Украины в Кишиневе именно сегодня сообщило молдавским властям, что рассматривает возможность возобновить выездное консульское обслуживание Приднестровья, которое прекратилось в 2020 году.

Возможно, все региональные игроки на расслабоне, потому что накануне съезда в Тирасполь приезжал зампомощника госсекретаря США по Восточной Европе Кристофер Смит и встретился с президентом ПМР Вадимом Красносельским.

На фоне всей этой благодати алармистские комментарии российских экспертов выглядят диссонансом.

Зампред московского отделения либеральной партии «Яблоко» Кирилл Гончаров назвал решение приднестровского съезда «предтечей второй СВО».

Политолог Марат Баширов тоже взволнован. Он допускает, что президент РФ Владимир Путин в ходе своего обращения к Федеральному собранию может предложить оказать помощь ПМР по сценарию ЛНР и ДНР.

«Приднестровье – это ключ к Одессе. Ход с ПМР смелый, но своевременный и с политической точки зрения, и с военной. Мы резко приближаемся к базам НАТО в Румынии в ответ на их поглощение Финляндии и Швеции. А именно с этих баз координируются нападения на наш Черноморский флот, Крым и другие южные регионы России. Там секретные базы британцев. По некоторым оценкам, армия ПМР может выставить несколько десятков тысяч штыков. Если их усилят средствами ПВО и тд, то новая военная база ВС РФ заставит почувствовать себя в опасности население Молдовы и Румынии, которое пока считает, что это не их война. Как это ни прозвучит странно, но эта эскалация – шаг к миру. Обыватели должны испугаться», – написал Баширов в своем тг-канале.

Обозреватель телеканала «Царьград» Алексей Пилько считает, что «розыгрыш карты ПМР» – это стратегический ответ на планы НАТО по вводу войск на Украину.

«Самой важной с точки зрения нашего противника территорией является Одесская и Николаевская области. Без доступа к морю Украина не нужна ни США, ни их европейским союзникам. Видимо, по модели “приштинского броска” российского десанта образца 1999 года – они в первую голову в Одессу и Николаев. Наш ответ – успеть первыми. Потому что после того, как Украина лишится доступа к Чёрному морю, война гарантированно выигрывается. Вопрос времени и не такого уж большого. Возможно, игра уже началась», – написал Пилько.

Его коллеге, полулибералу Илье Гращенкову, не очень понятно, чем может закончиться инициатива приднестровских депутатов.

«Признать независимость Приднестровья пока никто не требует, формулировки довольно обтекаемые. Однако тот факт, что данное обращение принимается накануне президентского послания Путина федеральному собранию, рождает вихрь догадок. С Молдавии в России сейчас нет сухопутных границ, поэтому, чтобы оказать какую-то помощь – нужно либо высадиться прямо в Тирасполе, либо получить эту границу путем расширения зоны СВО на Одессу. В любом случае, пока не очевидно, что данные решения будут носить тот же характер, какой ранее носили обращения со стороны руководства ЛДНР, в следствии которого и начался конфликт с Украиной», – сомневается Гращенков.

С ним согласен еще один политэксперт Максим Жаров.

«Пока нет оснований говорить, что Кремль готов к каким-то «судьбоносным решениям» по Приднестровью. Судя по принятой сегодня съездом нардепов декларации и комментариям МИД Приднестровья, Тирасполь, как минимум, желает более активного вмешательства Москвы в президентскую кампанию в Молдове. Цель этого вмешательства довольно прозаична — затормозить (насколько это в силах России) поглощение Молдовы Румынией, при котором Приднестровье входит в ту же Румынию просто заподлицо. До этого ещё очень далеко. Так что вряд ли завтра в президентском послании будет какая-либо практическая реакция на сегодняшний шаг Приднестровья в сторону Москвы», – написал он.