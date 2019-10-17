Приднестровье «вернется» в Молдову, когда Гагаузия станет Южным Тиролем

17.10.2019, Москва, Елена Острякова

Приднестровье должно стать автономией в составе Молдовы, но это произойдет не скоро.

Об этом в интервью tv8 заявила башкан Гагаузии Ирина Влах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Я очень хочу, чтобы Приднестровье вернулось в страну, чтобы мы были единым государством с двумя автономиями.

Но для этого нужно еще много работать. Для того, чтобы вернуть регион обратно в страну, нужно его чем-то удивить.

Нужна история успеха. Я предлагаю, чтобы этой историей успеха стала Гагаузская автономия.

Когда жители Приднестровья увидят, что Гагаузии комфортно в Молдове», – рассуждает Влах.

Как пример успешной автономии она привела Южный Тироль, которому Италия предоставила расширенные полномочия.

«Мне очень импонирует модель Южного Тироля, и мне бы хотелось, чтобы настали времена, когда Гагаузия будет иметь такой же бюджет и такие же полномочия», – мечтает Влах.

При этом она поспешила отметить, что если в Молдове будут две автономии, закон должен быть одинаковым и для Приднестровья, и для Гагаузии.