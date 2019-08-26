Приднестровье: Во время визита Шойгу в Кишинев произошла провокация

26.08.2019, Тирасполь, Михаил Рябов

Во время визита России Сергея Шойгу в Кишинев произошла провокация – молдавские власти обнародовали не соответствующее действительности заявление о готовности Москвы начать утилизацию боеприпасов, хранящихся на военных складах в селе Колбасна, что расположено в Приднестровье.

Об этом в своем блоге сообщает депутат парламента ПМР Андрей Сафонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Во всём этом есть несколько странностей. Первая. Это заявил Игорь Додон, тогда как российские источники об этом молчат. Вторая. Президент Молдовы не сделал своё заявление в официальном порядке, а, как он это часто делает, прибег к помощи социальных сетей. Что не одно и то же.

Третья. Как не раз официально публично заявляла Москва, вопросы войск и вооружений можно будет обсуждать и решать после достижения политического соглашения между Кишинёвом и Тирасполем об урегулировании молдо-приднестровского конфликта.

Четвёртая. Игорь Додон не может не понимать, что ослабление оборонных возможностей России и Приднестровья не снижает, а повышает риск возникновения новой войны на Днестре, так как Молдова находится под определяющим влиянием Европейского Союза (Соглашение об Ассоциации с ЕС) и США. В Кишинёве также сравнительно недавно открыто Бюро НАТО.

Со стороны самого Игоря Додона, данное заявление, напротив, логично. Во-первых, он ранее публично поддержал установку на приднестровско-украинской границе двусторонних молдо-украинских постов с целью взять под полный контроль Кишинёва въезд в ПМР и выезд из нашей Республики людей и товаров.

Во-вторых, он заявлял, что иностранные войска должны быть «эвакуированы» «с территории Молдовы». На территории бывшей Советской Молдавии находятся только российские войска. Следовательно, речь идёт только о них.

Таким образом, и президент РМ и правые политики Кишинёва ведут согласованную работу по подчинению Приднестровья через выдавливание российских войск и уничтожение совместного приднестровско-российского оборонного потенциала в виде вооружений и техники на складах в Колбасне. В случае успеха такой стратегии Приднестровье оказывается разоружённым и без союзных российских войск. А за этим могут последовать ультиматум о капитуляции и военное нападение на ПМР в случае отказа от такого ультиматума», – пишет Сафонов.

По его мнению, «заявление об «утилизации» или вывозе вооружений Советской Армии из ПМР носит объективно провокационный характер, поскольку совпадает с позицией прозападных и прорумынских сил, требующих того же».

«В условиях современной международной обстановки сдача Россией своих позиций на юго-западе бывшего СССР только ударила бы внутри самой России по действующему российскому руководству. Как известно, в России сейчас, в отличие от 1990-х годов, полностью господствуют патриотические настроения.

Наконец, стоит отметить, что данный вопрос со стороны руководства Молдовы ставится не впервые. Но всякий раз Приднестровье твёрдо отстаивало самостоятельную позицию, направленную на сохранение на своей территории и российских войск и вооружений, оставшихся от Советской Армии, дабы не допустить попыток нападения на Республику.

Поэтому можно не сомневаться, что и российские войска, и советские вооружения останутся на территории Приднестровской Молдавской Республики. Приднестровью не нужен никакой «нейтралитет» в рамках Молдовы, который можно без российских войск и оружия растоптать за 5 минут. Достаточно вспомнить судьбу лишённых внешней помощи Югославии, Ирака, Ливии и ряда других стран. Приднестровскому народу нужен прямой военно-политический союз с Россией и участие в евразийском интеграционном проекте.

Российские военные и запасы оружия на Днестре – гарантии жизни каждого приднестровца. Их, напротив, нужно усиливать, а не ослаблять», – резюмировал депутат парламента ПМР.