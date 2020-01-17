17.01.2020, Москва, Елена Острякова
 
Молдова, Общество, Политика, Приднестровье, Россия, Скандал, Транспорт, Украина
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Приднестровье вынудило Молдову открыть границу с Украиной

Молдова отменила запрет на пересечение границы с Украиной для приднестровских водителей.

Об этом сообщает телеканал «Первый Приднестровский», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Запрет был снят после того, как Совет Безопасности Приднестровья принял ответные меры – запретил молдавским водителям пересекать свой участок границы с Украиной.

Информацию подтвердили молдавские СМИ и косвенно президент Молдовы Игорь Додон.

«Провел телефонный разговор с Вадимом Красносельским (президент Приднестровья – ред.), с которым договорился срочно найти решение для недопущения ухудшения ситуации вокруг транспортного сообщения и возможного возникновения осложнений для граждан.

Было решено поручить профильным ведомствам в срочном порядке найти выход во избежание кризисной ситуации», – написал Додон в своем телеграм-канале.

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