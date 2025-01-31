Острая часть энергетического кризиса в Приднестровье близка к своему завершению. Премьер-министр Молдовы Дорин Речан сообщил о подписании окончательного договора с Евросоюзом о предоставлении Молдове безвозмездного гранта в размере 64 миллионов евро.

Из этих средств 30 млн. евро пойдут на закупку газа и электроэнергии для обоих берегов Днестра, из которых, в свою очередь, 20 млн. — на покупку газа для предоставления гуманитарной помощи Приднестровью.

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На эти деньги Приднестровье будет закупать около 3,2 млн куб. м газа в сутки в период с 1 по 10 февраля. Газ на европейском рынке будет покупать госкомпания Energocom и через «Молдовагаз» поставлять на левый берег Днестра. Кишинев на свою часть гранта (10 млн. евро) продолжит закупку электроэнергии на спотовом рынке. Остальные 34 млн. евро правительство Молдовы будет использовать для латания бюджета.

В дальнейшем, очевидно, будет использована многоступенчатая схема при участии одной из двух венгерских компаний, MOM или MVM. Венгерский трейдер MET International AG уже начал бронировать мощности Трансбалканского газопровода, вероятно, для поставок газа в Приднестровье.

На первом этапе венгерская компания будет получать российский газ через «Турецкий поток», затем получать деньги от ЕС на оплату этого газа. Затем «Молдовагаз» будет получать этот газ и передавать его компании «Тираспольтрансгаз». Рассчитываться Приднестровье будет за счёт российских средств – то есть гуманитарной помощи от России. В свою очередь, Молдавская ГРЭС, расположенная в Приднестровье, вернётся к выработке дешёвой электроэнгергии для Молдовы.

«Европейский Союз снова спасает Молдову. Это означает европейскую солидарность. В то время как Россия оставляет людей в холоде и темноте, Европа предоставляет деньги, конкретную помощь, чтобы раз и навсегда избавиться от этого энергетического шантажа», — написал Речан в социальной сети.

На самом деле ЕС выделил эти деньги не для Приднестровья и даже не для Молдовы, а для правительства Санду-Речана накануне предстоящих в этом году парламентских выборов.

Первым итогом кризиса для правобережной Молдовы уже стал рост коммунальных тарифов. В январе люди получили счета за декабрь: оплата централизованного отопления трехкомнатной квартиры составила 4000 молдавских леев (20 тысяч российских рублей). В феврале, когда люди получат счета уже согласно новым тарифам, суммы будут ещё на порядок выше. Сейчас молдавское руководство будет разыгрывать карту «доброго и щедрого Евросоюза, спасшего и Молдову, и Приднестровье от вероломной России».

Однако некоторые лица и в молдавском руководстве, и в Брюсселе призывают Кишинёв не останавливаться и воспользоваться «уникальным» шансом на поглощение Приднестровья.

Быший министр информации и коммуникации ПМР, ныне активный прозападный оппозиционер Геннадий Чорба в рамках одной из телепередач на молдавском телевидении заявил, что именно в этом состояла цель совместной акции с Украиной по закрытию Приднестровью газового вентиля. При этом, по его словам, Приднестровье, вне зависимости от желания его населения и руководства, обречено стать разменной монетой в рамках предстоящей «большой сделки» с президентом США Дональдом Трампом.

Приднестровский оппозиционер не исключает и задействования сценария силового подавления ПМР: якобы именно с этой целью было проведено экстренное совещание Майи Санду с западными послами в президентском дворце, а на следующий день она столь же экстренно выехала в Киев на встречу с просроченным главой Украины Зеленским. Геннадий Чорба советует руководству Приднестровья «получить гарантии личной и имущественной безопасности, передать власть третьей стороне и покинуть Тирасполь».

Однако, как бы то ни было, Приднестровье выстояло, пережив самые тяжёлые дни энергетического кризиса, особенно первые 20 дней января, когда в США у власти всё ещё была администрация Байдена, настроенная на войну с Россией до последнего украинца или молдаванина.

«Костлявая рука холода» не помогла Санду и Зеленскому вынудить руководство Приднестровья отказаться от своего самоопределения как части Русского мира. И симпатий к прозападным режимам Кишинёва и Киева этот кризис приднестровцам точно не прибавил.