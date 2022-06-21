Приднестровье забирает у Украины славу Умани

21.06.2022  11:16 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Дзен, Израиль, Религия, Украина
Новости Украины

Первые 50 паломников-хасидов из Израиля прибыли сегодня в Приднестровье.

Об этом сообщает телеканал ТСВ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Первые 50 паломников-хасидов из Израиля прибыли сегодня в Приднестровье. Об этом сообщает телеканал ТСВ,...

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Месяц назад на старом еврейском кладбище в приднестровском селе Рашков нашли могилу раввина Шабтая. В 18 веке этот человек написал молитвенник, который до сих пор читают религиозные евреи всего мира. Могилу Шабтая искали много лет

В Приднестровье ожидают, что старое кладбище неожиданно может превратиться в святыню и туристический объект, как украинская Умань, где захоронен другой знаменитый раввин цадик Нахман.

В Умань на каждый еврейский новый год съезжаются сотни тысяч паломников. Однако в 2020 году украинские пограничники не пропустили паломников из-за критической ситуации с коронавирусом. Около 700 израильтян-хасидов застряли на нейтральной полосе между Белоруссией и Украиной, их подкармливали белорусы.

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