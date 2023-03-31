Приднестровье защищается от Украины пошлинами
Приднестровье намерено ввести таможенную пошлину на вывоз лука.
Об этом сообщает пресс-служба Правительства ПМР, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Как объяснили в правительстве, эта мера позволит избежать дефицита и роста цен на внутреннем рынке. Пошлина будет действовать до начала сбора нового урожая (1 июня этого года).
Отметим, в Молдове в этом году цены на лук выросли в три раза. Причиной стал неконтролируемый экспорт на Украину.
«Овощи сейчас идут в Украину. Молдова из страны, традиционно импортирующей лук из Украины, сегодня превратилась в страну-экспортера. Прошлым летом мы экспортировали в Украину и другие овощи», — сказал министр сельского хозяйства Молдовы Владимир Боля.
Есть и обратный процесс. Молдова вошла в тройку крупнейших потребителей украинских сыров. Украина экспортировала в прошлом году порядка 9 тыс. тонн сыров – на 30,4% больше, чем в 2021 г.
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