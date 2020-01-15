Приднестровье защитит своих граждан от циничных действий Молдовы

15.01.2020, Москва, Елена Острякова

Ситуация на молдавско-украинской границе, через которую не пропускают машины из Приднестровья, является беспрецедентной.

Об этом на заседании Совета безопасности ПМР заявил президент Приднестровья Вадим Красносельский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Факты недопуска машин с приднестровскими номерами на территорию Украины с территории Молдовы были и пять, и десять лет назад. Но никогда не было вопросов с нашими водительскими удостоверениями. Сейчас эти вопросы появились. Это категорическое нарушение ранее достигнутых договоренностей о признании документов», – заявил Красносельский.

Совет безопасности принял разработает меры, по обеспечению интересов и прав граждан Приднестровья.

Проблема пересечения молдавско-украинской границы обсуждалась и на переговорах представителей Приднестровья и Молдовы, прошедших в Тирасполе.

«Требования законодательства не выполнялись в полной мере. Сейчас все приведено в норму. О нейтральных водительских правах речь никогда не шла. Это права согласованного образца по прецеденту техпаспортов», – прокомментировал ситуацию журналистам политпредставитель Молдовы Александр Фленкя.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span> С 10 января приднестровский транспорт должен пересекать границу только на нейтральных номерах с техпаспортом установленного образца и с наклейкой «Md». При этом непременным условием выдачи нейтральных номеров Молдова считает наличие молдавского водительского удостоверения.

Пункты регистрации транспортных средств (ПРТС), где можно получить нейтральные номера, открыты в Тирасполе и Рыбнице. Однако, по словам министра иностранных дел Приднестровья Виталия Игнатьева, она не в состоянии обслужить всех автомобилистов республики, которых более 100 тыс.

«Механизм работы ПРТС неэффективен, он не учитывает все категории жителей Приднестровья. Поэтому вводить односторонние действия со стороны Молдовы было цинично. Особенно, перед новогодними праздниками. Ранее механизм ПРТС согласовывал и учитывал водительские удостоверения Приднестровья. По ним не было проблем и претензий. Сейчас этот механизм работает не в полной мере из-за отказа Кишинева выполнять свои договоренности», – сказал Игнатьев.