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06.10.2021 23:37 (Мск), Москва, Елена Острякова
 
Миссия ОБСЕ, Молдова, Приднестровье, Украина
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Приднестровье жалуется в ОБСЕ на украинско-молдавскую блокаду

Новости УкраиныДействующий председатель ОБСЕ Анн Линде посетила сегодня Приднестровье и встретилась с президентом непризнанной республики...

Действующий председатель ОБСЕ Анн Линде посетила сегодня Приднестровье и встретилась с президентом непризнанной республики Вадимом Красносельским.

Он пожаловался ей на то, что Молдова саботирует любые переговоры по актуальным вопросам.

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«Мы призываем к диалогу по тем вопросам, от которых зависит жизнь людей, как на правом, там и на левом берегу Днестра. Мы рассчитываем на исполнение взятых на себя ранее обязательств. Если стороны перестанут выполнять подписанное, то дальнейший диалог будет сложен», – сказал Красносельский.

Он имел в виду, прежде всего, введенный Украиной по просьбе Молдовы запрет на передвижение через границу автомобилей с приднестровскими номерами. В настоящее время на границе скапливаются машины, которые не могут не выехать ни на Украину, ни в Россию.

Председатель ОБСЕ пообещала содействие в решении этой проблемы (впрочем, о том, как эта организация влияет на действия Украины против русскоязычного населения – прекрасно демонстрирует ситуация в Донбассе).

«Необходимо достичь прогресса в вопросах прав человека и свободы передвижения на благо тех, кто проживает на двух берегах реки», – сказала Линде.

Ожидается, что переговоры по приднестровскому урегулированию в формате «5+2» пройдут в ноябре в Стокгольме.

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