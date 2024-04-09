Приднестровьем и Гагаузией от Киева займётся ветеринар по поручению комика

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Экс-секретарь СНБО Алексей Данилов, назначенный послом Украины в Молдове, будет заниматься вопросами ПМР, Гагаузской автономии, а также «пророссийской оппозицией».

Об этом в интервью молдавскому позападному телеканалу ТВ8 заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает корреспондент «Политнавигатора».

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«Несомненно, это повышение статусности региона, потому что Россия будет там предпринимать множество попыток дестабилизировать ситуацию. Это многочисленные пророссийские партии, это автономия Гагаузии, это анклав Приднестровье, это постоянные пропагандистские компании. Господин Данилов это опытный, мягко говоря, человек с точки зрения понимания этих рисков, понимания, что такое Россия, какие технологии она применяет. Так как Украина крайне заинтересована в Европейском пути Молдовы, то мы заинтересованы в более глубоком понимании всей проблематики, синхронизации движения в Европу, интеграции взаимопониманий», – сказал Подоляк.

По его словам, Данилов «хорошо знает РФ и будет крайне полезен для Молдовы». Будучи секретарем СНБО Данилов позволял себе «ястребиные высказывания» по поводу Приднестровья. В декабре 2022 года он предсказывал, что Молдова возобновит войну с ПМР, чтобы «отстоять свою независимость».

В феврале 2023 года он утверждал, что Россия планирует произвести переворот в Молдове и уже «отправила в Турцию чеченских спасателей», хотя американские дипломаты были убеждены в отсутствии военной угрозы для Молдовы и Румынии со стороны РФ.