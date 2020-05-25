Приднестровская экономика: удастся ли вернуться к «докарантинной» жизни?

25.05.2020, Тирасполь, София Русу

В Приднестровье постепенно, по мере стабилизации ситуации с коронавирусом, снимают карантинные ограничения, жизнь начинает входить в привычное русло. Власти заявляют, что обстановка складывается достаточно благоприятно: эффективность лечения в Приднестровье высока – выздоровело уже больше 55% заболевших (по данным на 25 мая, официально подтверждено 878 случаев), летальность от COVID-19 составляет около 4 %.

В рамках смягчения карантина в республике возобновлена работа практически всех торговых предприятий, из вынужденного простоя выходят организации сферы услуг. Эксперты дают первые оценки влияния коронавируса на экономику республики. Об экономических последствиях пандемии для Приднестровья в интервью «ПолитНавигатору» рассказал замдиректора Института социально-политических исследований и регионального развития Андрей Моспанов.

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ПолитНавигатор: В Приднестровье заявили о том, что пройден первый – самый сложный – этап борьбы с пандемией, начали выходить из жесткого карантина. Каково самочувствие приднестровской экономики в целом? Выдержит ли она этот стресс-тест?

Андрей Моспанов: Первый этап пройден, но до полного выхода из карантина пока, похоже, еще довольно далеко. Многие предупреждают сегодня о второй и даже о третьей волнах коронавируса. Потому в 2020 году и первой половине 2021 года надо готовиться к различным сценариям.

Что касается приднестровской экономики, то здесь тоже рано говорить о конкретных цифрах потерь. Они до конца будут ясны только к Новому году. Но можно говорить о тенденциях. На приднестровскую экономику влияет не только сама по себе пандемия коронавируса, а и другие, частично связанные с ней, частично автономные факторы – снижение цен на нефть, девальвация российского рубля. Аграрии столкнулись с засухой, практически уничтожившей озимые, и с заморозками, которые нанесли большой ущерб плодовым культурам.

В некоторой степени ситуация сегодня напоминает то, что было во время кризиса 2014-2015 годов. Характерно, что индекс промышленного оптимизма, который традиционно измеряется приднестровским Центробанком, в апреле упал до значений, фиксировавшихся как раз 5-6 лет назад.

Мы видим, что отраслью, наиболее пострадавшей от кризиса, вновь оказалось машиностроение. Девальвация российского рубля наносит ему прямой удар, а падение цен на нефть – опосредованный (в силу того, что российские нефтедобывающие компании сворачивают свои программы развития). За машиностроением по темпам снижения объемов производства идет легкая промышленность. При этом смягчает общее падение, как и раньше, производство электроэнергии на экспорт.

Если говорить о географии экспорта, то здесь тоже наблюдается типичная картина: российское направление «проседает» сильнее, чем европейское. Так было и во время мирового кризиса 2008-2009 годов, и в 2014-2015 годах. При этом за счет электроэнергии в приднестровском экспорте увеличивается доля Республики Молдова.

Как и в период кризиса пятилетней давности, усиливается давление на приднестровский рубль. На днях Центробанк Приднестровья опубликовал информацию, из которой следует, что реальный эффективный курс местного рубля за январь-апрель 2020 года вырос на 10,5%. Повышение этого показателя – всегда свидетельство того, что положение страны в мировой торговле ухудшается. Потому не исключено, что рано или поздно нас может ждать корректировка курса приднестровской валюты по отношению к доллару.

По итогам мая и июня будет понятно, сохранятся ли в экономике Приднестровья те или иные негативные тенденции или же она перешла к восстановлению.

ПолитНавигатор: В республике принят антикризисный закон, который дает крупным предприятиям отсрочки по кредитам, снижает налоговые платежи. Достаточно ли этих мер?

Андрей Моспанов: Думается, это еще не окончательный пакет мер поддержки. Мы видим, что закон «О государственной поддержке в период действия чрезвычайного положения 2020 года», принятый 10 апреля, и сейчас продолжает дополняться. На подходе также закон о господдержке аграриев.

Скорее всего, будет разработана антикризисная программа для промышленности и АПК и после того, как чрезвычайное положение в Приднестровье отменят. Достаточно ли предпринятых шагов и каким будет эффект от них, станет понятно опять же ближе к концу года.

ПолитНавигатор: Уже сейчас ясно, что в республике серьезно пострадал малый и средний бизнес. Государство пересчитывает предпринимателям плату за патент, размер платежей за аренду, дает отсрочку по коммуналке, выплачивает пособия по безработице. Что еще можно было бы сделать для поддержки малого бизнеса? А может быть, он, вопреки всему, сам оживет?

Андрей Моспанов: Главное, наверное, что здесь можно сделать – дать всему малому бизнесу полноценно работать, пусть и с соблюдением карантинных мер.

На малом бизнесе режим ЧП действительно сказался серьезно. Большинство тех предпринимателей, с которыми нам удалось пообщаться в последние две недели, не ждут быстрого восстановления докарантинных позиций. Спрос на непродовольственные товары пока не дотягивает до уровня февраля-марта. У части предпринимателей недостаточно оборотных средств для рестарта своего бизнеса. Некоторые с середины марта – начала апреля вынуждены были закрыться, но, по их словам, так и не получили денежной компенсации, составляющей 1647 рублей (около $101) в месяц.

Думается, стоит послушать мнение самих малых предпринимателей о том, какая господдержка им сегодня нужна. Один из вариантов – налоговые каникулы на несколько месяцев для тех, кто, например, работает по патентной системе. Это многочисленный, и, по нашим наблюдениям, наиболее пострадавший отряд малого бизнеса.

В целом же мы считаем, что органам власти нужно будет провести объективный анализ тех ограничений, которые вводились в последние два месяца. Насколько они были необходимы в каждом конкретном случае? Возможен ли был другой, более мягкий вариант, чтобы те же индивидуальные предприниматели не закрывались совсем? Какие проблемы возникли при начислении денежной компенсации для ИП?

Такой анализ нужен и на тот случай, если нас ожидает новая волна пандемии коронавируса и новый карантин.

ПолитНавигатор: При правительстве Приднестровья создан координационный совет по минимизации потерь предприятий и населения. Советы, направленные на решение проблем экономики, создавались при правительстве и раньше. Насколько это эффективно? Насколько вообще оперативно и гибко власти реагируют на изменение ситуации в период пандемии?

Андрей Моспанов: На наш взгляд, не всегда оперативно и гибко. Но здесь однозначно нужно стать и на сторону государства: это первая нештатная ситуация такого рода за многие, многие годы, и готовых рецептов того, как на нее реагировать, ни у одной страны не было и нет.

Если сравнивать с той же Республикой Молдова, то, на наш взгляд, Приднестровье по ряду параметров справляется с кризисом эффективнее.

Что же касается координационного совета, то в нынешних условиях это хороший механизм обратной связи между правительством и деловыми кругами.

ПолитНавигатор: Приднестровье раньше соседних государств приняло меры против распространения коронавируса – еще в январе закрыло границы на въезд для иностранцев. За время действия ограничений было отказано в посещении республики нескольким тысячам граждан других государств. А ведь с прошлого года Приднестровье начало активно развивать туризм, озаботилось собственным имиджем, стало продвигать себя как бренд. Ситуация с коронавирусом поставит крест на этих планах?

Андрей Моспанов: Пока, увы, да. О каком-то масштабном въездном туризме Приднестровью, по крайней мере, в нынешнем году придется забыть. Но в любом случае никто не мешает нам улучшать туристскую инфраструктуру (если на это будут средства), развивать внутренний туризм и рассчитывать на то, что в 2021 году ситуация изменится к лучшему.

ПолитНавигатор: Есть ли в Приднестровье отрасли экономики, которым пандемия пошла на пользу, дала толчок к развитию?

Андрей Моспанов: Скажем так – есть отдельные сегменты, которые практически не затронуты кризисом. Это, в частности, касается фармацевтического бизнеса и компаний, которые производят продукты питания из местного сырья и реализуют их на внутреннем рынке.

Думаю, новые шансы для себя в «посткоронавирусном» будущем увидят IT-компании, а также те, кто занимается инновационными проектами в сфере образования.

ПолитНавигатор: Какие выводы из пандемии могло бы извлечь Приднестровье?

Андрей Моспанов: Первый из них – на государственном уровне нужно изменить отношение к каждому отдельному медику. Надо в несколько этапов повышать заработные платы в здравоохранении. На наш взгляд, это должно стать приоритетом бюджетной политики в ближайшие 3-4 года.

Второе – в 2020-2021годах необходимо максимально переходить к электронному документообороту и взаимодействию самих органов власти в режиме онлайн, сокращая при этом бюрократический аппарат и транспортные расходы.

С учетом того опыта, который был получен в последние два месяца, нужно и дальше развивать онлайн-образование в старших классах школы, а также техникумах, колледжах и вузах. Да, оно никогда не заменит полностью оффлайн, но можно только согласиться с ректором ВШЭ Ярославом Кузьминовым, что нынешний кризис подтолкнет к отказу от устаревших форм преподавания, в первую очередь, лекций.

В высшем образовании по многим специальностям будущее за онлайн-курсами и расширением самостоятельной работы студентов. Как говорил когда-то отчасти в шутку, отчасти всерьез Михаил Леонович Гаспаров, «университет – это пять лет самообразования за государственный счет, с некоторыми помехами, вроде посещения лекций, но преодолимыми».