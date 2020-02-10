Приднестровская молодежь о роли России в регионе в условиях нарастающего давления США

10.02.2020, Кишинёв, София Русу

Студенты Приднестровского государственного университета и представители молодежных организаций на этой неделе провели в Тирасполе при поддержке посольства РФ в Молдове круглый стол «Роль Российской Федерации в урегулировании молдо-приднестровского конфликта».

Вместе с преподавателями и экспертами они затронули широкий спектр вопросов взаимоотношений России и Приднестровья, попытались заглянуть в будущее.

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Единство с Россией всегда помогало противостоять внешним угрозам, РФ остается ближайшим партнером и другом республики, считает приднестровская молодежь.

Статус-кво – лучший вариант

Будущие политологи рассуждают о ситуации вокруг Приднестровья и геополитических интересах России в регионе. Аспирант Роман Татаров полагает, что защита этих интересов в свете устремлений НАТО к расширению, в условиях краха Договора об РСМД – выходит на новый уровень.

Он, в частности, говорит о Румынии, которая, став частью Североатлантического альянса, предоставила ему территорию для размещения инфраструктуры, развертывания системы ПРО, стала проводить «более активную внешнюю политику с элементами имперских амбиций в форме территориальных претензий в отношении ряда регионов Украины, Молдовы, Приднестровья».

«Наметившаяся тенденция милитаризации Румынии и Польши, в основном силами США, говорит о целенаправленных действиях Вашингтона по удержанию в орбите американских интересов европейских государств», – отметил Татаров. Он высказал мнение о том, что НАТО стремится к созданию пояса союзников, который вплотную приблизился бы к границам России.

«Череда заявлений об охране молдавского воздушного пространства силами Румынии и Украины позволяет предположить о наличии планов по блокированию миротворческой операции на Днестре. Постоянное присутствие американских инструкторов и сил НАТО на войсковых учениях, которые проводят Украина и Молдова, говорит о контроле со стороны НАТО над стратегическими направлениями военной политики в этих государствах», – говорит Роман Татаров.

Есть и гуманитарная сторона деятельности членов НАТО – в Молдове со стороны Румынии запущены программы в области науки, культуры, языка, паспортизация жителей региона.

Россия в этих условиях, по словам Татарова, стремится к сохранению военного присутствия в регионе, заинтересована в закреплении нейтрального статуса Молдовы и Украины. В экономическом плане ее интересует выработка альтернативных европейским инициатив, которые способны обеспечить ориентацию молдавских и приднестровских хозяйствующих субъектов на Восток.

Поддержка приднестровцев, более 200 тысяч из которых являются российскими гражданами, остается конституционной обязанностью РФ, к тому же она стремится вовлечь в орбиту своих интересов и Молдову, поддерживая отдельные политические силы этой страны, отмечает аспирант.

«Действия России в региональной палитре отношений имеют трехуровневую основу. Во-первых, это непрерывная работа с политическими силами Молдовы и Приднестровья через налаженные каналы коммуникаций, во-вторых, обеспечение диалога между Тирасполем и Кишиневом в формате 1+1, и, в-третьих, – ослабление конфликта и привлечение внимания международных политических институтов и государств к складывающейся ситуации», – резюмировал Татаров.

Магистрант-политолог Василий Бадян, рассуждая о перспективах урегулирования, отметил, что у России сегодня нет четкого плана относительно будущего Приднестровья.

«По всей вероятности, это связано с нестабильностью политической системы Молдовы, –объясняет он. – Однако есть воля приднестровцев, которая была выражена в 2006 году на референдуме (тогда более 97% приднестровцев высказались за независимость и последующую интеграцию с РФ – прим. ред). Обстановка вокруг Приднестровья не позволяет России делать серьезные политические шаги в поддержку республики. А подтолкнув ее к реинтеграции с Молдовой, Россия потеряет оплот в Юго-Восточной Европе и возможность оказывать поддержку своим соотечественникам.

В современных условиях сохранение статус-кво в процессе урегулирования является наиболее оптимальным вариантом сохранения независимости республики и законного, исторически обусловленного присутствия России на берегах Днестра».

Молодые эксперты указывают на «двойное измерение» политики России на приднестровском направлении: с одной стороны, на официальном уровне РФ заявляет о необходимости урегулирования конфликта с учетом соблюдения принципа территориальной целостности Молдовы, с другой – оказывает серьезную помощь Приднестровью, демонстрируя заинтересованность в укреплении своего присутствия в регионе.

Атташе посольства России в Молдове Кирилл Абрамов по этому поводу сказал, что не стал бы искать тут нестыковки и двойственность позиции. «Да, действительно, есть официальная позиция, но это не отменят наличие в Приднестровье наших соотечественников, которых Россия будет защищать и отстаивать их права», – заявил он.

Часть Русского мира

Приднестровье – часть Русского мира, и тому есть масса доказательств, отмечают студенты ПГУ. Так, будущий политолог Ирина Басюл напомнила, что на этой территории всегда были пророссийские настроения, повсеместно используется русский язык, люди ощущают себя частью России и ее народа, считают своей российскую историю.

Приверженность идеям Русского мира граждане республики выразили в ходе референдумов, посвященных образованию республики и ее независимости, поддержанию курса на Россию. Приднестровье участвует в российских гуманитарных проектах, получает от РФ военную и политическую поддержку.

«Несмотря на отсутствие перспектив признания, сложное геополитическое положение, экономические трудности, Приднестровье было и останется частью русского мира», – сказала Ирина Басюл, отметив при этом, что ПМР не отказывается от сотрудничества и с другими государствами.

Студент филфака Алексей Легась заметил, что молодежь республики уже не стремится к России так, как раньше, и это может поставить под угрозу нахождение Приднестровья в Русском мире. «Идеи Русского мира должны как-то стыковаться с экономикой: люди в первую очередь смотрят в холодильник, а там порой бывает пусто. Учитывая, сколько денег выделяла за все эти годы Россия Приднестровью, мы должны были уже жить, как маленькая Швейцария, но качественного экономического скачка не произошло», – заявил он.

Ирина Басюл считает, что опасность преувеличена. «Молодежь ориентирована на Россию, в этом плане на нас влияют наши родители, система образования. Мы варимся – в хорошем смысле – в котле, который наполнен соком России, и останемся с ней, несмотря на существующие проблемы», – сказала она.

Директор Института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников, комментируя эту дискуссию, признал, что проблема действительно есть: молодые люди уезжают, есть негативные миграционные процессы.

«Все хорошо, но только пока. Пока мы мыслим и говорим на русском языке, Русский мир здесь будет сохраняться. Но может оказаться однажды, что Приднестровье окажется без приднестровцев, тогда и Русского мира здесь не будет. Запад пытается выдавливать Россию из региона, и это вызов для приднестровцев.

У нас тут конкурируют две цивилизационные модели: европейская и российская. Если раньше в мире было так: кто владеет территорией, тот и доминирует, то сейчас можно сказать, что миром владеет тот, кто владеет технологиями. Это касается и технологий государственного управления, в которых мы сильно отстали. Надо решать, где наше будущее: либо мы будем на задворках ЕС, как Румыния, например, либо мы станем частью исторической России, откуда технологии придут из первых рук», – сказал эксперт.

А что касается экономического развития Приднестровья, то тут стоит не только ждать внешней помощи, но и самостоятельно принимать какие-то меры, считает Игорь Шорников.

«Мы уповаем на внешнюю помощь. Но во многих странах, которые получают западную поддержку, мы не видим особого процветания. Хочется вспомнить наш собственный опыт середины 2000-х годов, когда Приднестровье самостоятельно сумело увеличить зарплаты в 2 – 2,5 раза, и обошлось без инфляции. Здесь речь идет не о том, помогают нам или не помогают, а о том, способно ли государство само на рывки в развитии. У нас рывок был, и, надо надеяться, еще будет», – пояснил директор ИСПИРР.

Формат оправдан

Приднестровская молодежь однозначно высказывается относительно миротворческой миссии, которая осуществляется на берегах Днестра с июля 1992 года под эгидой России: альтернативы этому механизму нет. Студент IV курса направления «Политология» Евений Кущак, рассуждая о миротворческой операции «с точки зрения молодого приднестровца», заявил, что она – самая успешная на территории современной Европы.

Эффективность миссии связана, в том числе с тем, что в ней участвуют и представители конфликтующих сторон. Решения принимаются на основе консенсуса, наработан большой опыт оценки и управления ситуацией. Почти за три десятка лет миротворцы вынуждены были открыть огонь лишь однажды – в ночь на 1 января 2012 года, обороняя один из постов. Тогда пришлось стрелять по колесам автомобиля 18-летнего гражданина Молдовы, когда тот проигнорировал знак «стоп», требование военнослужащих остановиться, а затем и предупредительные выстрелы. От случайного ранения нарушитель скончался в больнице.

«Миротворческая операция перманентно раздражает западных партнеров – с каждым годом нарастает политическое и экономическое давление на миссию, Молдова регулярно с высоких международных трибун заявляет о необходимости вывода миротворческих сил.

Другой сосед Приднестровья блокирует доставку вещевого, военно-технического, продовольственного снабжения», – говорит Евгений Кущак. По его словам, «любые аргументы в пользу вывода миротворческого контингента разбиваются о простой факт: российское присутствие на Днестре стабильно обеспечивает мир на обоих берегах Днестра и ни разу не создало угрозы ни одному из соседей Приднестровья, полностью оправдав свой миротворческий формат».

Студент-политолог подчеркнул, что Приднестровье полностью доверяет российским миротворцам – они стали уже постоянными участниками военных парадов и совместных учений в республике. «Мы должны отстаивать миротворцев в политическом плане так же, как они отстаивают нашу безопасность в военном», – заключил Кущак.

На вопрос сверстников о том, нужна ли при наличии миротворцев Приднестровью собственная армия, студент ответил, что Вооруженные силы ПМР, в которых он и сам служил и «получил ценный опыт», «являются оплотом безопасности республики, а миротворцы – главный партнер во всех ее планах».

В чем «мягкая сила» России?

Студенты перечислили виды социально-гуманитарной помощи, которые оказывает Приднестровью Россия. Это и ежемесячные доплаты приднестровским пенсионерам (независимо от гражданства), и инфраструктурные проекты, и квоты для приднестровских абитуриентов в ведущих вузах РФ (около двухсот бюджетных мест ежегодно), и предоставление стипендий мэра Москвы лучшим студентам приднестровских вузов, и поставки учебной литературы в школы и библиотеки.

По словам студентки отделения журналистики ПГУ Дарины Кулаковой, в последние годы приднестровцы все активнее участвуют в российских гуманитарных и волонтерских проектах.

В наращивании культурно-гуманитарных связей, взаимодействии по линии общественных институтов, мероприятиях, которые проводят Россотрудничество, фонд «Русский мир», молодежь усматривает действие «мягкой силы» России.

«Долгое время в России не было понятия «мягкой силы», – говорит общественный деятель Светлана Молаке. – Чтобы отстаивать свои интересы, РФ уже недостаточно наращивать темпы модернизации и совершенствовать вооружение. Осознание важности информационной безопасности, культурного влияния, мирного лоббирования своих интересов внесло изменения в курс политиков.

Например, с точки зрения молодежной политики «мягкая сила» сегодня осуществляется, в том числе через проведение на территории Российской Федерации большого количества разноплановых молодежных форумов, студенческих сборов, развитие волонтерского движения, грантовую поддержку молодежных инициатив».

Приднестровье плотно вовлекается в эти проекты: большая делегация ПМР побывала на Всемирном фестивале молодежи в Сочи, Международном форуме добровольцев, представители республики – постоянные участники форума «Территория смыслов», слетов движения «Волонтеры Победы» и других мероприятий.

Председатель Молодежного парламента Приднестровья Александр Савич обратил внимание на то, что в современной России наука выходит на передовые позиции, страна привлекает к сотрудничеству партнеров в этой области, которые видят картину будущего так же, как РФ.

«Есть суверенитетообразующие технологии – технологии киберзащиты, коммункаций, критической инфраструктуры. Россия обладает компетенциями в данной сфере на высшем уровне, является экспортером высокотехнологичной безопасности. Приднестровье должно стремиться войти в международный конгломерат по достижению общих целей в науке и безопасности в области критических технологий и промышленности, что позволит преуспеть в социально-политическом плане», – отметил он.

Официальный представитель Российского центра науки и культуры в Кишиневе Николай Журавлев, комментируя выступления молодежи, заявил, что Россия инвестирует в проекты для соотечественников серьезные средства. «То, каким образом они распоряжаются этими возможностями, – это вопрос, который требует и дискуссий, и мозговых штурмов. Здорово, что в Тирасполе этому уделяют такое внимание, в том числе молодежь», – сказал он.

Как отметил атташе посольства России в Молдове Кирилл Абрамов, реализуемые здесь программы российской гуманитарной помощи работают эффективнее, чем на остальном пространстве СНГ, «что признается и руководством Россотрудничества».

«Предоставляемые Россией возможности – крайне широкие, в самых разных сферах, надеюсь, что вместе с вами мы будем предпринимать усилия, чтобы эти возможности были по полной реализованы», – сказал дипломат.

Он попросил приднестровских студентов инициировать новые дискуссионные площадки по вопросам локального и глобального характера, участвовать в конференциях к 75-летию Победы, 75-летию учреждения ООН, которые пройдут в этом году.