Приднестровские дипломаты работают эффективней молдавских

27.09.2019, Москва, Елена Острякова

Молдавский МИД испытывает ревность к приднестровским дипломатам, поскольку представительство непризнанной ПМР посещает больше людей, чем официальное посольство Молдовы.

Об этом в эфире телеканала «Первый Приднестровский» заявил замминистра иностранных дел Приднестровья Александр Стецюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Открытие нашего представительства в Москве раздражает Кишинев. Буквально на днях мы видели очередное грозное заявление от молдавского МИДа о том, что РФ должна принять меры и закрыть это учреждение. Оно раздражает их и по политическим, и по простым человеческим причинам. Потому что с посольством Молдовы в Москве не так активно работают, не так активно туда обращаются граждане, а у нас поток обращений с просьбой решить ту или иную проблему, проходят какие-то мероприятия, международные контакты нашего представителя с послами других государств», – отметил дипломат.

Замминистра полагает, что видя активность представительства, Кишинев понимает, что международное признание Приднестровья неизбежно.

«Представительство работает эффективно. Оно могло бы быть номинальным – просто повесить какую-то табличку и забыть. Но оно открывает новые внешнеполитические горизонты. Мы хотим, чтобы наш голос был слышен на международных площадках. Мы хотим, чтобы слышали не только отчеты, которые представляют нас однобоко под определенным углом. Мы хотим самостоятельно информировать международное сообщество о том, какова же реальная ситуация внутри и вокруг нашей страны», – сказал Стецюк.