Приднестровский аферист хочет стать депутатом от Одессы

08.07.2019, Москва, Елена Острякова

Олег Хвощевский, который разыскивается правоохранительными органами Приднестровья за хищения, выдвинул свою кандидатуру на выборах в Верховную раду Украины по приморскому району Одессы.

Следственным комитетом ПМР было установлено, что с января по август 2011 года, пребывая в должности директора ООО «Ставрас», Хвощевский совершил 4 заведомо невыгодные для государства сделки по реализации госимущества. Общий ущерб оценивается в 5,5 млн руб ПМР.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Соцсети уточняют, что речь идет об имуществе Молдавского металлургического завода (ММЗ). Хвощевский от следствия скрылся, в связи с чем был официально объявлен в розыск. Как сейчас заявляет приднестровский аферист, он прятался от правосудия на Бали.

«У меня был бизнес на Бали. Я жил там 4 года. Я занимаюсь мебелью, которую вожу в Таиланд и Сингапур. Есть накопления», – сказал Хвощевский в ходе предвыборных дебатов на «Dumskaya.TV».

Он приехал на Украину в 2015 году, видимо понадеявшись, что новая власть не выдаст его на родину. Чтобы продемонстрировать лояльность, Хвощевский организовал Общество приднестровцев Украины, возглавил его и принялся размещать на различных сайтах пасквили о непризнанной республике и России, проводя параллели с Донбассом. Кроме того Хвощевский красил в желто-синие цвета заборы соседей, которых обзывал «ватниками».

Когда журналисты спрашивали его, почему он объявлен в розыск в ПМР, Хвощевский лгал, что его разыскивает МГБ республики по политическим мотивам из-за фильма «Приднестровский рай», хотя этот ролик он снял уже на Украине в 2015 году. На голубом глазу аферист клялся, что не занимался бизнесом в Тирасполе.

Сейчас, когда власть поменялась не только на Украине, но и в Молдавии, и отношения Кишинева, Москвы и Тирасполя могут улучшиться, а значит появится риск уголовного преследования, Хвощевский решил двинуть в депутаты.

«Депутат не должен иметь неприкосновенности, если он чистый светлый человек. Я иду в депутаты, чтобы показать людям нормальное светлое лицо человека, который такой же, как они. Не миллионер, никогда не был во власти», – говорит теперь Хвощевский.

Он готов вложить в свою предвыборную кампанию 100 тыс гривен.

«Мне помогает сын. Сколько надо, столько и потрачу – до 100 тысяч гривен. Я порядочный человек и человек дела. Может я не всегда законно делаю, но все, чем я занимался последние 5 лет, удавалось. Потому что если я понимал, что это несправедливо, я за это не брался», – говорит Хвощевский.

Забавно, что его оппонентом на предвыборных дебатах выступал уроженец молдавских Бельц и член «Национального корпуса» Сергей Варламов. Богата одесская земля на экзотических персонажей.