Приднестровский депутат: У России всего два друга – Белоруссия и мы

15.11.2022  18:55 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Белоруссия, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Приднестровье, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Отношения России и Приднестровья не изменятся под внешним давлением.

Об этом в интервью телеканалу «Первый Приднестровский» заявил депутат парламента ПМР Андрей Сафонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Отношения России и Приднестровья не изменятся под внешним давлением. Об этом в интервью телеканалу...

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«Приднестровье исходит из необходимости сохранения де факто союза с Россией, интеграции в евразийское сообщество. И, наконец, союзниками не бросаются. У России в бывшем Советском Союзе по европейскому периметру границ всего-то два друга: Белоруссия и мы», – сказал Сафонов.

Он убежден, что Приднестровье остается в топе геополитической повестки.

«Юго-запад бывшего СССР – это тот регион, за который борьба велась с 1989 года, и ведется по сей день разными странами в разных формах. Мы стараемся никуда не влезать, храним нейтралитет в хорошем смысле этого слова, готовы со всеми дружить и развивать взаимовыгодные отношения, но при этом защищаем свои интересы. Это обеспечение свободной внешнеэкономической деятельности.

Также Приднестровье хочет проводить самостоятельную внешнюю политику, так как оно заточено на евразийскую интеграцию. Для нас это более выгодно, потому что помогает сохранить производство. Поэтому мы являемся не только наблюдателями вокруг нас, но и активными игроками», – сказал Сафонов.

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