Приднестровский эксперт объявил, что Россия и ПМР проиграли в Молдове

25.02.2019, Москва, Галина Шершнева

Беспрецедентно большое количество жителей Приднестровья приняло участие в парламентских выборах в Молдавии 24 февраля.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве заявил директор Института социально-политических исследований и регионального развития (Приднестровье) Игорь Шорников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В два раза больше, чем это было на президентских выборах 2016 года, которые были рекордными в плане явки. Это преподносится как значимый фактор молдавской политики: столько людей хотят реинтеграции с Молдовой», – сказал Шорников.

По его словам, в начале социалисты и демократы обвиняли друг друга в скупке приднестровских голосов, но потом шумиха стихла.

«Видимо, партии просто договорились по голосам Приднестровья: 50% получили социалисты, 16% – демократы. Самое главное: по двум одномандатным округам прошли кандидаты фактически от ДПМ (партия олигарха Владимира Плахотнюка — ред.). Никто не будет кричать о примененных в Приднестровье технологиях», – полагает эксперт.

По его мнению, все это свидетельствует о стратегическом проигрыше России и Приднестровья.

«Приднестровье больше всех проиграло на этих выборах. Теперь у него будет два представителя в молдавском парламенте, которые на самом деле никакого отношения к населению Приднестровья не имеют. Россия также в числе проигравших. Дрейф в сторону сокращения российского присутствия будет продолжен, позиции Приднестровья будут ухудшаться. В ближайшие годы мы увидим усиление нажима на него», – прогнозирует Шорников.