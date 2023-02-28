Приднестровский Кравчук: СВО – это «чужая война»

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«Кризис миновал, войны удалось избежать», – основной посыл, с которым приднестровские чиновники, эксперты и депутаты обращаются в эти дни к жителям непризнанной республики.

В то время как российские СМИ и военкоры продолжают предупреждать, что у границ региона концентрируются украинские войска и отряды нацистов, выглядит удивительно, что тираспольские власти будто усыпляют бдительность населения вместо призыва готовиться к защите республики.

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Тысяча опровержений

Всю предыдущую неделю российские СМИ, военкоры и ведомства едва ли не ежедневно предупреждали общественность о запланированном Киевом военном вторжении в Приднестровье.

Это подтверждалось валом сообщений в соцсетях от местных жителей приднестровских и украинских сел, своими глазами наблюдающих подготовку ВСУ к вторжению.

Конечно, данные с негодованием отвергли в Кишиневе, хотя всего за несколько дней до это свеженазначенный премьер-министр Дорин Речан публично анонсировал «демилитаризацию» Приднестровья.

Опровергли в Вашингтоне и Брюсселе, опровергли в Бухаресте, опровергли, с большим опозданием, и в Киеве. Правда, заявления Зеленского об уважении к международно признанным границам и суверенитету Республики Молдова можно трактовать двояко, как нежелание вторгаться или как готовность помочь Кишиневу восстановить суверенитет над отделившимся анклавом. Но это уже детали.

Всё это время официальные органы ПМР хранили молчание.

В СМИ Приднестровья рассказывали об успехах тираспольского ФК «Шериф» на Лиге УЕФА, подготовке к Масленице и начале сельхозработ.

Лишь на четвертые сутки президент Вадим Красносельский прокомментировал сообщения о напряженной ситуации на границе. По его словам, обстановка действительно «напряженная», но «важно не поддаваться паническим настроениям», и в случае реальной опасности «он лично и безотлагательно проинформирует об этом граждан».

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Американский одобрямс

В тот же день Красносельский принимает в Тирасполе спецпредставителя США при ОБСЕ Майкла Карпентера, с которым и обсуждает в первую очередь возобновление переговоров по урегулированию конфликта в формате «5+2».

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Обсуждение «геополитической обстановки в мире и ситуации вокруг Приднестровья» прошло лишь короткой строкой и в конце встречи. Причем, судя по последующим событиям, власти непризнанной республики окончательно пошли в фарватере информационной повестки Киева и его заокеанских союзников.

Уже по возвращению в Кишинев американский собеседник приднестровского президента заявил:

«Нет никаких свидетельств военных угроз. Уверен, мы были свидетелями информационной операции, проведенной Москвой, и мы также не видим никаких подтверждений их [Минобороны РФ, прим. Ред.] заявлений».

Правда, ни в тираспольском, ни в американском исполнении точку поставить в обсуждении угроз Приднестровью не получилось. Буквально в то же время, пока Красносельский и Карпентер пили кофе в Тирасполе, замминистра обороны Украины Ганна Маляр официально подтвердила концентрацию ВСУ у приднестровского участка границы «с целью дать отпор возможной угрозе и провокациям».

Тучи ходят хмуро

Что же будет, если окажутся верны сообщения, что ВСУ приступают к финальным приготовлениям перед броском?

Становится очевидно, в том числе и по сигналам из Кишинева, что Майя Санду если не поддержит публично украинское вторжение, то, по крайней мере, не выступит против. Особенно, если это вторжение продлится, как хвастливо уверяет Арестович, всего лишь 3-7 дней, и закончится возвращением в состав Молдовы целого индустриального анклава с собственной ГРЭС и выходом к лиману.

К такому сценарию открыто призывает с трибуны парламента депутат правящей партии, идеолог молдавского румынизма Оазу Нантой.

«У Киева есть полное право разобраться с опасностью, откуда бы она ему ни угрожала, военным путем», – заявил Нантой в одной из недавних передач.

Об этом сценарии предупреждает со ссылкой на свои источники в Минобороны и полиции экс-президент Молдовы Игорь Додон.

«Могли бы атаковать Приднестровье украинцы? Да, могли бы – с молчаливого или открытого согласия Майи Санду», – указал Додон в эфире 27 февраля.

Но в Тирасполе продолжают гнуть прежнюю линию. Накануне главный телеканал республики выпустил в эфир передачу, на которой депутат правящей партии «Обновление» Вадим Кравчук выступил с рядом очередных успокаивающих заявлений. Из его слов выходит, что «напряженность на границе спала», а послужила тому «реакция Российской Федерации, где власти, администрация президента и МИД сказали, что Приднестровье в беде не оставят».

В приднестровском эфире Кравчук поблагодарил молдавский народ за миролюбивые настроения и сам признался в таковых.

«Всё в Приднестровье говорит, что мы мирная страна. У нас мирный бюджет, мы не наращиваем расходы на оборону, не проводим учения, у нас всё в мирном русле» – заявил приднестровский депутат.

И подытожил:

«Сегодня все понимают, что на Украине проходит не наша, чужая война, не молдавская, и не приднестровская. Это война Запада против России».

Вскоре после этой реплики интервью с депутатом телеканал завершает и включает репортаж из теплицы с тюльпанами. Ведущие и журналистка обсуждают современные тренды в ношении и дарении цветов.

На обсуждение места, которое «российский форпост» занимает в «войне Запада против России», эфирного времени не выделили.

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К вечеру вторника стало известно, что Минобороны ПМР объявило о начале плановых военных сборов. Впрочем, ни о какой подготовке сил местной самообороны речь по-прежнему не идет, хотя украинские провокации и заявлены как одна из причин сборов в этом году. Мероприятия пройдут на базе приднестровского миротворческого контингента и к участию в них привлекают исключительно добровольцев.