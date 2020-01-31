Приднестровский министр поставил на место молдавского коллегу

31.01.2020, Москва, Елена Острякова

Министр внутренних дел Приднестровья Руслан Мова ответил на обвинения своего молдавского коллеги Павла Войку, который заявил, что наемные убийцы скрываются на левом берегу Днестра.

«Мы не можем проводить мероприятия по их преследованию. Когда мы просим о сотрудничестве, неконституционные власти настаивают, чтобы мы обратились к ним с официальным запросом, то есть, чтобы мы их признали. Но мы не можем этого сделать. У нас нет официального сотрудничества, но мы осуществляем обмен оперативной информацией», – сказал Войку на слушаниях в профильном комитете молдавского парламента.

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Мова указывает на слабую информированность молдавского министра. Он напоминает, что в 2004 году руководство молдавской полиции под надуманным предлогом в одностороннем порядке вышло из соглашения о сотрудничестве с милицией Приднестровья от 1999 года.

«Нетрудно догадаться, какое количество преступников воспользовалось этим односторонним решением. Яркий пример – недавний случай. Житель Приднестровья обратился в полицию г. Бельцы Республики Молдова, где написал явку с повинной о совершённом убийстве на территории г. Тирасполя. Полицейские, выслушав его, не предприняли никаких мер для его изоляции от общества и отпустили преступника. Он не заставил себя ждать и через несколько дней с особой жестокостью и цинизмом совершил тройное убийство в Бельцах. Он лишил жизни 35-летнюю женщину и двух 44-летних мужчин, а потом сжёг их тела», – цитирует Мову официальный сайт МВД Приднестровья.

По данным приднестровского министра за последние два года в адрес молдавской полиции МВД ПМР было направлено 723 запроса, напрямую касающихся обеспечения безопасности граждан, но ни на одно из писем ответ не был получен.

«Невзирая на отказ Молдовы исполнять договорённости, мы продолжаем оказывать содействие правоохранительным органам соседнего государства. За последние два года мы получили 142 запроса из молдавских государственных и коммерческих учреждений. Ни один из них не остался без ответа», – сказал Мова.

Он отверг обвинения молдавского коллеги в высоком уровне преступности в Приднестровье. По словам Мовы уровень раскрываемости преступлений в Приднестровье намного выше, чем в Молдове и составляет 92%.