Приднестровский парламент обратился к Путину за помощью

25.03.2021, Москва, Елена Острякова

Верховный совет Приднестровья обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой «оказать содействие в деле спасения жизней соотечественников» и способствовать скорейшему доставке в республику российской вакцины «Спутник V».

Текст обращения опубликован на официальном сайте Верховного совета ПМР, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Третья волна пандемии COVID-19 спровоцировала критическую ситуацию в здравоохранении республики. К сожалению, существенно возросли показатели ежедневной заболеваемости и смертности, коронавирусные стационары заполнены на 97%, прирост заболевших вдвое превышает числе выздоровевших», – говорится в обращении.

Парламентарии напоминают, что решение предоставить Приднестровью вакцину было принято еще в декабре 2020 года. Однако поставкам мешают «искусственные барьеры», которые создает Молдова. Таким образом ПМР остается единственной страной в Европе, в которой вакцинация еще не началась.

Ранее президент Приднестровья Вадим Красносельский объявил, что республика не будет применять вакцину «AstraZeneca», которую передала Румыния через Молдову. Но «Спутник V» ПМР может получить только как часть партии, предназначенной для Молдовы. Однако молдавский президент Майя Санду постоянно находит отговорки, чтобы не использовать российскую вакцину.