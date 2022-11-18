Приднестровский «приз» для Санду: решится ли Запад на «окончательное решение приднестровского вопроса»?

Два года назад президентом Молдовы стала Майя Санду. В течение этих двух лет страна под её руководством и под чутким надзором западных кураторов превратилась в аналог Прибалтики, либо в Украину в миниатюре.

Отъявленные русофобы были и раньше во главе Молдовы (одни только Михай Гимпу и Николае Тимофти чего стоят!), но ни у кого в руках не было такой концентрации власти. Никто из них не обладал такой железной волей, как Санду, и никто из них так же, как она, не был заточен на победу.

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С этим надо считаться, когда мы строим прогнозы относительно способности Санду сохранить власть и возможности досрочных выборов. Санду сконцентрировала в своих руках все ветви и рычаги власти в стране.

Её режим контролирует все силовые ведомства. Она пользуется абсолютной поддержкой коллективного Запада. За её спиной озверело-фанатичная молдавская диаспора в странах Запада, отправляющаяся на избирательные участки как на войну.

В последнее время рейтинг Санду и особенно её партии «Действие и солидарность» изрядно лихорадит. Она не стала и не пыталась стать, несмотря на все предвыборные посулы, президентом всех граждан Молдовы». Санду и её партия «Действие и солидарность», захватившие весь центристский электорат и влезшие даже на левое поле, не ставят задачу удержать левых и центристов в своей орбите. Все, хоть в какой-то мере не согласные с ней, объявляются «ворами», «бандитами», «пятой колонной» и «рукой Кремля».

Среди большого числа врагов и разочарованных Санду есть достаточно влиятельные люди, готовые её просто разорвать. Это экс-президент Игорь Додон и его многочисленные сторонники из Партии социалистов. Это и лидер нынешней протестной оппозиции Илан Шор, многие члены партии которого находятся под арестом.

Это бывший теневой правитель Молдовы Влад Плахотнюк и другой беглый олигарх Вячеслав Платон, чья гражданская супруга Наталья Морарь, бывшая пропагандистка Санду, не простит ей и её окружению травли и изгнания после рождения ребёнка от олигарха. Это бывший начальник кишинёвской полиции Геннадий Кавкалюк.

Отметим, что никто из этих людей, желающих свержения Санду, не живёт в России. Все они живут кто в Лондоне, кто на Северном Кипре, кто в Израиле, кто в Молдове под домашним арестом. Но каждому из этих сильных, влиятельных и денежных людей Санду нанесла оскорбление, и все они сегодня активно работают на её устранение.

Майя Санду – психологически неустойчивый человек, с явно выраженными истеричными чертами характера. Уже несколько раз её окружение было свидетелями срывов главы государства, сопровождавшегося многочасовыми рыданиями в своём закрытом кабинете либо за тонированными окнами президентского бронемобиля.

В «монолитной» команде Санду началась борьба за рычаги власти. В правящей партии «Действие и солидарность» наметилось, по меньшей мере, 4 влиятельных группы. Их деятельность вылезла из-под ковра, когда «доброжелатели» слили через телеграм-каналы переписку целого ряда членов команды, в частности, вице-премьера Андрея Спыну и министра юстиции Сергея Литвиненко.

Эти сливы переписки, с пикантными подробностями высказывания о своих коллегах, уже возымели эффект «чёрного лебедя».

Апогеем противоборства группировок в окружении Санду стало ночное заседание в президентском дворце с участием самой президентессы, министров правительства и депутатов парламента. По свидетельству очевидцев, Санду в ходе этой встречи много раз срывалась на истерику, взывая к совести каждую из группировок, в конце концов в очередной раз разрыдалась и покинула встречу.

При этом все понимают, что на фоне разрыва с Россией и резкого подорожания энергоресурсов экономическая ситуация в Молдове будет всё больше ухудшаться. Люди, получающие платёжки, со всё большим желанием выходят на протестные митинги.

Однако, учитывая влияние западных посольств, напрямую руководящих деятельностью Санду и ее правительства, вряд ли стоит ожидать, что они с легкостью отдадут контроль над страной.

Дополнительным фактором, снижающим возможность смены власти, является раздробленность и неорганизованность оппозиции, чем активно и успешно пользуются Санду и ее внешние кураторы. Это подтверждает и недавно слитая переписка: как выяснилось, один из представителей умеренно-оппозиционной «Общей повестки» Марк Ткачук находится в личной переписке с одним из приближенных Санду, Вадимом Пистринчуком (и, среди прочего, язвительно высказывается против России и специальной военной операции, и делится репостами из откровенно антироссийских телеграм-каналов).

Рискнём предположить, что Майя Санду сохранит свою власть, по меньшей мере, до следующих президентских выборов, которые пройдут через два года. А если оппозиция не выдвинет единого кандидата и не объединится вокруг него (хотя бы во втором туре выборов), Санду может и переизбраться на второй срок.

Её отставка раньше срока возможна только в одном случае: если Молдова погрузится в такой хаос, что для всех, включая западных кукловодов, уход Санду станет наилучшим выходом.

Другой, не менее интересующий всех вопрос – пойдёт ли Санду на обострение ситуации в Приднестровье вплоть до возобновления военных действий.

Сегодня, после ухода российской армии из Херсона и её неготовности к новым наступлениям складывается благоприятная ситуация для рассечения приднестровского узла одним сокрушающим ударом.

Киев не скрывает желания сокрушить этот многолетний пророссийский анклав. Банда Зеленского нуждается и в обменном фонде, и в складах вооружения бывшей 14-й армии в Колбасной.

Единственный сдерживающий фактор для Киева – это позиция властей Молдовы: воевать в Приднестровье никто не хочет, за исключением кучки совсем отъявленных отморозков. Всё чаще раздаются голоса задушить Приднестровье экономически, выдвинуть Тирасполю ультиматум, даже обнести территорию республики колючей проволокой, но горячей войны боятся все.

Никто не хочет прилёта «гераней» в города Молдовы и на объекты инфраструктуры в случае гибели российских военнослужащих. Если Санду втянет Молдову в открытую войну, в стране точно начнётся бунт. Мобилизация гарантированно будет сорвана. Шансы Санду удержать власть резко понизятся.

Однако, как мы уже отметили, власть в Молдове принадлежит не столько Санду, сколько контролирующему её действия коллективному Западу, которого настроения в молдавском обществе волнуют меньше всего. У Запада есть кому воевать и без молдаван: помимо ВСУ, это ещё и армии Румынии и других стран НАТО. Сегодня страны Альянса не решаются на открытое противостояние с Россией, но ситуация в любой момент может резко измениться.

По всей видимости, с большой долей вероятности, Запад, совместно с Украиной и Молдовой, будут склонять Тирасполь к добровольной капитуляции, удерживая пистолет у виска, используя методы экономического давления и аргумент «Россия за вас всё равно не впишется». Для Санду получить Приднестровье без боя, нанеся тем самым России имиджевое поражение, было бы идеальным вариантом. Думаем, этот вариант будет реализовываться в течение ближайших месяцев.