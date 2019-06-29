Приднестровский рубль непоколебим

29.06.2019, Москва, Елена Острякова

Утвержденный Центробанком Приднестровья валютный курс сохранится до конца года.

Об этом сообщил председатель Приднестровского республиканского банка Владислав Тидва, выступивший в Верховном Совете республики.

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«В нынешнем году мы по каналам внешней торговли и трансфертов получаем больше иностранной валюты, чем в прошлом. Соответственно, и ситуация на валютном рынке у нас получше. По итогам шести месяцев 2019 года спрос на валютном рынке будет меньше предложения на 18–19 миллионов долларов. Это приличный запас прочности», – цитирует Тидву сайт ИСПИРР.

По его словам, слухи о возможном падении курса приднестровского рубля, распространяемые в соцсетях, ничем не обоснованы

«Вчера, например, банки купили на наличном рынке миллион долларов. Это о чем говорит? О том, что нет девальвационных ожиданий, нет боязни существенного ослабления курса приднестровского рубля», – сказал Тидву, подчеркнув, что банк будет держать курс в пределах установленного на этот год.