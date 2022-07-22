Приднестровский вопрос может решиться по примеру Украины – Пушков

22.07.2022  17:11 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Дзен, Молдова, Политика, Приднестровье, Россия, Украина
Новости Украины

В условиях, когда Запад не предлагает ничего и лишь наращивает конфронтацию, дипломатия может оказаться бессильной.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил председатель Комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В условиях, когда Запад не предлагает ничего и лишь наращивает конфронтацию, дипломатия может оказаться...

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«Мы должны прекрасно понимать, что в условиях, когда Запад сделал выбор в пользу конфронтации с Россией, дипломатия имеет очень ограниченные возможности. Поэтому, не предвещая конкретных форм решения кризиса вокруг Приднестровья, я скажу, что, видимо, так же, как и на Украине, он будет решаться в результате изменений в соотношении сил. К сожалению, мировая политика так устроена: соотношение сил решает всё», – сказала сенатор.

«Я имею в виду силы не только военные, но и политические, экономические, информационные. Я имею в виду волю народа Приднестровья – это очень важный фактор соотношения сил, который, как вы знаете, сыграл ключевую роль в судьбе Крыма. Именно на этих различных площадках взаимоотношения сил будет решаться будущее этого региона, а Россия будет его неизменно поддерживать», – предупредил Пушков.

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