Приднестровью – 33 года. Будущее зависит от итога битвы за Украину

2 сентября исполнилось 33 года со дня образования Приднестровской Молдавской Республики. Все это время непризнанное государство, поддерживаемое Россией, демонстрировало устойчивость. Сегодня картина мира меняется. Неподалеку от границ Приднестровья полыхает, республику неоднократно пытались втянуть в украинский конфликт, то и дело звучат призывы «разобраться с сепаратистским регионом». На днях в молдавских СМИ появились публикации о существовании плана реинтеграции Приднестровья, который предусматривает его постепенное, на протяжении нескольких лет, втягивание в Молдову в процессе евроинтеграции.

Реален ли такой план, действительно ли он существует? Каковы перспективы Приднестровья как государства на фоне настойчивых попыток соседей взять республику в кольцо? Об этом рассуждают эксперты, которые приняли участие в опросе «ПолитНавигатора».

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Игорь Шорников, директор Института социально политических исследований и регионального развития:

Если говорить о наличии некого тайного концептуального документа, которому молдавские власти следуют на протяжении десятилетий, то это, скорее, из области теории заговоров. Формально у них есть закон 2005 года, политический консенсус вокруг которого сохраняется до сих пор. Он может не устраивать действующее руководство, но предложить что-то более удобоваримое для собственного общества они не могут. Есть ли конкретно у нынешнего руководства некое видение решения, как они говорят, «приднестровской проблемы»? Можно предполагать, что в 2021 году что-то подобное было, во всяком случае, Влад Кульминский, который занимал тогда пост вице-премьера по реинтеграции, высказывался весьма оптимистично об урегулировании. Но планы Кульминского провалились еще на этапе газового кризиса, начавшегося в ноябре 2021 года.

А 2022 год заставил осознать совершенно новую реальность: Россия подняла восстание против мировой гегемонии Запада, у нее мощные союзники и она способна победить. Как использовать эту ситуацию себе во благо, подконтрольные Западу молдавские политики не знают, а неподконтрольных там давно нет. В любом случае, Кишинев поставил не на ту лошадку.

Как бы там ни было, мы не можем игнорировать тот факт, что в молдавском интеллектуальном пространстве на протяжении десятилетий идет работа по осмыслению приднестровского феномена и собственной государственности в контексте меняющейся международной обстановки. Очень редко в публичное пространство проникают отголоски этой работы. Так, в 2019 году была презентована концепция «Большой пакет для Молдовы», подготовленная Василием Шовой. Тогда авторы видели Молдову мостом между Россией и Западом и намеревались использовать фактор молдавского нейтралитета для поглощения Приднестровья при содействии больших геополитических игроков. Это не единственный проект, но он один из немногих, который официальный Кишинев не постеснялся представить общественности. Изменения, которые происходят в правящей команде и в международном пространстве, безусловно, оказывают воздействие на развитие политической мысли в Кишиневе. Сейчас все подчинено идее европейской интеграции. Там озабочены вопросом, как протащить Молдову в Европейский союз при наличии пророссийского Приднестровья? Российское военное присутствие можно выдавить, приднестровскому руководству и приднестровскому бизнесу можно выкрутить руки при помощи западных партнеров, можно даже Киев попросить применить военную силу, но что потом делать с населением? Приднестровцы – это сплошь русские по духу люди и, если их допустить в общественное и политическое пространство Молдовы, они как катализатор могут запустить процессы, необратимые для сложившейся в Молдове системы управления. У приднестровцев в молдавском обществе достаточно единомышленников, чтобы опрокинуть хрупкое здание той еврорумынской колониальной администрации, которая жителям Молдовы известна как «режим Санду». Гагаузы, болгары, город Бельцы и весь север Молдовы, добрая половина населения Кишинева – всех этих людей 30 лет путем манипуляций заставляли привыкать к политике румынизации, заставляли их чувствовать себя чужаками на своей земле. Даже часть молдаван смогли убедить, что они немножечко неполноценные румыны. Пружину сжали до предела. Приднестровцы такую «обработку» не проходили, поэтому оказавшись во враждебной для себя среде, они неизбежно нарушат равновесие молдавской политической системы. Это элементарные социальные законы, они такие же фундаментальные, как и законы физики, нельзя, например, отменить силу тяготения. Я думаю, что в Кишиневе все это тоже хорошо понимают, а потому уже смирились с мыслью, что если они действительно ведут страну в ЕС, то с Приднестровьем придется расстаться. Надежды части молдавских элит на то, что приднестровцы тоже попадут под обаяние евроинтеграции, и это позволит когда-нибудь в будущем присоединить Приднестровье, мне кажутся совсем уж оторванными от реальности. «Золотой век» ЕС закончился, об этом пишут западные ученые – политологи, экономисты, финансовые аналитики. Напротив, я уверен в том, что молдавское общество очень скоро попытается вернуться в орбиту российской цивилизации. Россия вместе с другими странами БРИКС – это локомотив мирового развития на десятилетия вперед. Молдове купили билет на роскошный «Титаник» и настойчиво тянут ее на борт с другими обреченными. Но у нее еще есть шанс спастись. Каковы же перспективы Приднестровья как государства? Приднестровская государственность – это фактор международных отношений и историческая данность. Даже если мы представим самый худший вариант, что сейчас кто-то попытается Приднестровье упразднить, то спустя годы она обязательно возродится. Вспомним историю МАССР, республику, существовавшую на левом берегу Днестра в 1924-1940 гг. Даже приднестровские историки признают, что это было совершенно искусственное образование. Тем не менее, на очередном вираже истории на этой территории снова возникла государственность. Если углубиться в историю еще на столетие, то выяснится, что левобережье Днестра когда-то было местом расселения Черноморского казачьего войска, бывших казаков-запорожцев. Казачьей землей Приднестровье пробыло всего пять лет, но тот дух казачества остался здесь навсегда. Что уж говорить о военном присутствии России в крае, ему уже 250 лет, и оно будет здесь, пока есть Россия. Поэтому, уверен, приднестровская государственность – это очень надолго. Вопрос в том, в какой форме эта государственность продолжит свое существование. Есть вариант, что это будет республика в составе федеративной Молдовы (но Молдове тогда придется стать пророссийской), есть вариант независимого существования в статусе частично признанного государства, как Южная Осетия и Абхазия, а есть вариант войти в состав Российской Федерации, как Крым и республики Донбасса. Есть и другие пути, но какой вариант будет в итоге реализован, отчасти зависит от международной конъюнктуры ближайших лет, но в большей степени – от воли народа. Приднестровцы свою волю неоднократно проявили на многих референдумах и самим фактом поддержания своей государственности в условиях изоляции. Они всегда были частью исторической России и, уверен в этом, добьются реализации своего геополитического выбора. Мировой опыт показывает, что маленькие государства способны развиваться только в рамках больших политических и экономических систем. Карликовые государства Европы стали благополучными, потому что нашли свою нишу в большой европейской экономике. Найдется ли там место под солнцем для Приднестровья? Сомневаюсь, там жесточайшая конкуренция за рынки и за ресурсы. Приднестровье уже сейчас оказалось задвинуто в специфическую нишу экономики ЕС. Европа рассматривает нас как источник дешевой рабочей силы и место размещения грязных низкотехнологичных производств. Есть ли у Приднестровья будущее в европейском пространстве? Однозначно, нет. А какое место Приднестровье могло бы занять в системе российского и евразийского рынка? Наш благоприятный климат, развитая инфраструктура для жизни и для туризма, дешевая энергетика, интенсивное земледелие, наличие квалифицированных кадров и высшей школы для подготовки востребованных специальностей, в том числе, IT-специалистов – все это мгновенно оказалось бы востребованным. Убежден, что в составе России у Приднестровья блестящее будущее. Поэтому Республике в день ее рождения хотелось бы пожелать мира и скорейшей реализации геополитических устремлений ее народа.

Андрей Сафонов, политолог:

Никакого плана «реинтеграции» у Кишинева нет. Да они и сами это не раз признавали. А вот что у них есть, так это следующее. Во-первых, категоричный настрой на то, что якобы пришло время «решить приднестровский вопрос», ибо, по мнению кишиневских националистов, Россия якобы проигрывает глобальное геополитическое противостояние Западу. А раз так, то, если противники Москвы «наедут» на Приднестровье, то Россия повозмущается, но драться с ними не будет. Раздается даже версия – в жанре бреда, что Россию исключат (кто и как именно?) из переговорного формата по молдо-приднестровскому урегулированию. Во-вторых, они с ходу отвергают уже не только даже федеративную модель урегулирования, но даже и автономию! Самые упоротые даже выдают на-гора идею: а давайте просто «разрежем» ПМР на несколько частей и распределим между находящимися на противоположном берегу Днестра районами Молдовы. В Молдове, кстати, с подачи западников и румын намечается ликвидация районов и создание сравнительно крупных уездов. Так хотят ликвидировать оппозиционные местные органы власти. Только буквально в последние дни они заподозрили: что-то идет не так… И вот самые отпетые националисты запели иную песню: не придется ли Молдове стать разменной монетой и перейти в российскую сферу влияния при переустройстве Европы? А ведь всего-то и нужно было не хамить России, не давить на ПМР, не отказываться от реального нейтралитета… А теперь нужно просто зарубить себе на носах: Приднестровье не собирается и не будет рвать союз с Россией, российские войска из ПМР не уйдут, а у союзников ультранационалистической власти РМ не хватит никаких сил подчинить себе людей, создавших свое государство самым демократическим путем – через сходы и всенародные референдумы. Приднестровье однозначно устоит. Как говорил Мао Цзэдун, проблемы велики, перспективы светлые. Почему? Мы остаемся в мире. К нам приезжают люди, ищущие стабильности и мира, а также спасаются от неподъемных коммунальных платежей – как в Молдове. У нас работает значительная часть производства, что не только сохраняет рабочие места, но и дает возможность модернизации реального сектора экономики. К примеру, Молдавский металлургический завод за прошедшие годы модернизировался несколько раз. Молдавская ГРЭС в Днестровске тоже не стоит на месте. Можно говорить и дальше, но ведь самое главное для нас – это свободная торговля. Когда она в целом была – у ПМР было нормально с госбюджетом. Но нынешние власти Молдовы это фактически уничтожили. Однако будем надеяться, что с помощью России этот вопрос получится решить. У ПМР есть интеллектуальный, производственный, государственный потенциал. Это – база для успешного развития. Чего не хватает – это свободы в работе в ввозе и вывозе товаров, установления и развития внешних контактов. Поэтому сломать Приднестровье силой не получится, а задушить медленным сдавливанием пытаться не нужно, так как Россия не даст погибнуть своим союзникам в Европе – Белоруссии и ПМР. Будет просто передел сфер влияния в Европе и в мире, в ходе которого наш союз с Россией будет в той или иной форме легализован на международной арене.

Анатолий Дирун, политолог:

На сегодняшний день нельзя говорить, что в Молдове существует план по реинтеграции Приднестровья в контексте политики евроинтеграции Кишинева. Другой вопрос, что молдавское правительство эффективно старается использовать изменение региональной ситуации, и прежде всего речь идет о войне на территории Украины, для решения собственных задач по реинтеграции страны. В этом случае можно говорить об аккуратных, но последовательных решениях по вовлечению и закреплению экономических агентов в экономическом поле Республики Молдова. И такая тенденция будет только усиливаться. В политическом отношении Тирасполь совершенно предсказуем для Кишинева, в том числе в плане возможной реакции на такие действия. В Молдове, прекрасно понимают, что Тирасполь сегодня не способен на ответные действия. Как это было в 2005-2006 гг., когда на введение нового таможенного режима со стороны Молдовы и Украины Приднестровье отреагировало блокированием границы и массовым протестом.

Конечно, новые обстоятельства, реальность 2023 года диктует свои условия, но на сегодня ясно, что Тирасполь во многом растерял свой гражданский потенциал. С точки зрения современных политических процессов, Приднестровье идет в авангарде концепции «нового феодализма», главную роль в котором играют не государственные институты, а частные корпорации со своими правилами и интересами.

В целом, говоря о стратегических перспективах Приднестровья, они сегодня напрямую зависят от исхода войны на Украине. «Туман войны» не позволяет сказать более определенно.

В тактическом плане, положение республики будет зависеть от устойчивости и интересов фирмы «Шериф». Одно можно сказать точно: европейский футбол в Тирасполе будет (этой осенью тираспольский ФК «Шериф» будет представлять Молдову в Лиге Европы, завоевав право выступать в групповом этапе турнира – прим. автора).